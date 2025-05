Prefeitura de Socorro abre inscrições para curso gratuito de Cuidador de Idosos

Formação do Governo Federal chega ao município através de parceria com o Governo de Sergipe

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM), irá abrir, nesta segunda-feira (5), as inscrições para o curso gratuito de Cuidador de Idosos. Os interessados têm até o dia 7 de maio para garantir uma das 25 vagas disponíveis.

A formação, que tem carga horária de 200 horas, é vinculada ao Ministério da Educação (MEC) e conta com a parceria da Secretaria de Estado da Mulher (SPM) e da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Ao final, os participantes receberão certificado emitido pelo Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec).

De acordo com a secretária da SEPM, Maria da Taiçoca, a iniciativa representa uma oportunidade importante de capacitação e inserção no mercado de trabalho. “Estamos trazendo para Socorro um curso que não apenas qualifica, mas também abre portas para que mais mulheres possam conquistar sua autonomia financeira”, destacou.

O curso faz parte do programa Mulheres Mil, que reúne políticas públicas voltadas à inclusão educacional, social e produtiva de mulheres em situação de vulnerabilidade. Criado com a proposta de aliar educação e trabalho, o programa busca elevar a escolaridade e garantir a permanência das mulheres no mundo do trabalho, valorizando a diversidade e os saberes de cada uma.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da SEPM, localizada na rua Macambira, nº 22, no bairro João Alves, das 8h às 14h.

Fonte: Assessoria de comunicação