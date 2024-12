Prefeitura de Socorro abre inscrições para o edital de trajetórias culturais

O município de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semcult), abriu, nesta terça-feira, 3, as inscrições para o edital de trajetórias culturais, que visa premiar e apoiar iniciativas culturais que contribuem para o fortalecimento do setor artístico e cultural no município. O edital, que integra a Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022), destina um total de R$ 335.806,80 em recursos para premiar artistas, coletivos e instituições culturais da cidade.

Ele é aberto para pessoas físicas, pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, microempreendedores individuais (MEIs) e coletivos culturais. As inscrições são voltadas para projetos e ações que evidenciem a trajetória e a contribuição cultural de seus proponentes para o município.

A seleção será realizada com foco na diversidade e inclusão, com cotas específicas para pessoas negras, indígenas, mulheres, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência e pessoas com mais de 60 anos. O objetivo é garantir que as ações culturais no município atendam à pluralidade de vozes e representações da sociedade.