Prefeitura de Socorro abre mais de 85 novas vagas para cursos de capacitação

São vagas para Informática Básica e Eletricista Automotivo

A Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego (Setrab), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), abre novas vagas para cursos de qualificação profissional do Qualifica Socorro. Ao todo, são mais de 85 novas vagas em dois cursos: Informática Básica e Eletricista Automotivo. As inscrições podem ser feitas até o dia 13.

Essa é mais uma iniciativa da Prefeitura para ampliar as oportunidades de qualificação para jovens e adultos que desejam ingressar ou se destacar no mercado de trabalho. Os interessados podem se inscrever das 7h às 13h, na sede da Setrab, localizada na avenida Aracaju, 486, no bairro João Alves, ao lado da Igreja Católica.

Para se inscrever para as vagas de eletricista automotivo é necessário ter idade a partir dos 16 anos, e apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência atualizado e certidão de nascimento. São 56 vagas disponíveis.

Os interessados em cursar Informática Básica devem ter idade a partir de 14 anos, com 7º ano do Ensino Fundamental completo. Para a inscrição é necessário levar RG, CPF, comprovante de residência atualizado, certidão de nascimento e comprovante de escolaridade. São 32 vagas disponíveis.

Dúvidas podem ser tiradas por meio do whatsapp (79) 99914-9156.

Foto: Juracy Feitosa

Fonte: Assessoria de comunicação