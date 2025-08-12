Prefeitura de Socorro assina contrato para construir 480 casas do ‘Minha Casa, Minha Vida’

Fortalecendo as políticas de habitação, o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, assinou nesta segunda-feira (11) o contrato para a construção de 480 unidades habitacionais pelo programa ‘Minha Casa Minha Vida’. O contrato foi firmado com a Caixa Econômica Federal, durante evento que celebra os 16 anos do programa do Governo Federal, e representa um investimento de mais de R$ 83 milhões, sendo R$ 13 milhões de contrapartida do município.

Com o empreendimento, denominado Rio Sergipe, a gestão avança na missão de garantir moradias dignas para a população. “Esse é um momento de celebração, pois essas unidades irão beneficiar centenas de famílias que precisam de uma residência. Socorro tem hoje 192.330 habitantes, e entre 2010 e 2022 tivemos um crescimento populacional expressivo, com quase 20% acima da média nacional, por isso precisamos estar atentos a essa pauta. Temos feito nosso dever de casa, com muito planejamento e dedicação”, afirmou o prefeito Samuel Carvalho.

As unidades farão parte do Programa Habita Socorro – Rio Sergipe, cujo edital com todas as regras de inscrições será lançado em breve, após definições junto ao Conselho Municipal de Habitação Social. Seguindo as diretrizes nacionais, serão priorizadas famílias que estão no aluguel social, que residem em áreas de risco e que estão inscritas no CadÚnico.

Para a construção das unidades, serão utilizados recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), e o município se responsabilizará pela criação de uma área planejada com os equipamentos públicos necessários. “Hoje é um dia muito importante. No Loteamento Rio Sergipe, teremos 480 novas moradias, que fazem parte do Programa ‘Minha Casa Minha Vida FAR’, em que as casas são doadas para as famílias mais necessitadas. Socorro tem uma grande necessidade de moradias, mas a gente inova ao ir além na parceria com o Governo Federal, criando uma área planejada com todos os serviços públicos necessários”, explicou a secretária do Planejamento, Orçamento e Transformação Digital (Sepland), Camila Godinho.

16 anos de ‘Minha Casa, Minha Vida’

O contrato foi assinado durante o encontro em celebração aos 16 anos do programa ‘Minha Casa Minha Vida’, promovido pela Agência de Desenvolvimento de Sergipe (Desenvolve-SE) e pela Associação dos Dirigentes das Empresas da Indústria Imobiliária de Sergipe (ADEMI-SE), com o tema “Os Caminhos para os Municípios Reduzirem o Déficit Habitacional”. Na ocasião, foi assinado também um termo que destina investimentos do ‘Minha Casa, Minha Vida’ para outros quatro municípios sergipanos: Lagarto, Simão Dias, Campo do Brito e Nossa Senhora da Glória.

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, disse que esta iniciativa mostra como o Governo Federal, Estadual e Municipal vem lidando com a temática da habitação, que é importante, haja vista que muitas pessoas ainda não têm uma casa para morar. Segundo ele, este encontro possibilitou a chance de dialogar um pouco sobre habitação e mostrar as ações do governo. “O ‘Casa Sergipana’ e ‘Novo Lar’, são programas que também colaboram juntamente com programas como o ‘Minha Casa, Minha Vida’ e ‘Casa Legal’, o qual regulamenta também a documentação dessas pessoas que têm suas casas. Acho que este é um momento da gente fazer painéis com uma discussão, para que possamos fortalecer as políticas de habitação do estado de Sergipe e de todo Brasil”, disse.

De acordo com o secretário nacional de Habitação e coordenador nacional do ‘Minha Casa, Minha Vida’, Augusto Henrique Alves Rabelo, este momento marca um recorde de investimento na habitação no Estado de Sergipe. Segundo ele, desde que o presidente retomou o programa, já foram 3,4 bilhões de reais investidos em Sergipe.

“É um investimento recorde, são 26 mil unidades habitacionais financiadas ou contratadas desde 2023. Estamos comemorando esse número histórico para o estado e também viemos aqui para discutir o ‘Minha Casa, Minha Vida’, debater os avanços, debater a política pública, avaliar nosso momento atual, que é muito positivo. Estamos aqui não só para comemorar, mas também assinar mais de mil unidades que vão começar a obra em breve aqui no estado”, disse Augusto.

Foto: Juracy Feitosa

Fonte: Assessoria de Comunicação