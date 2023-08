Prefeitura de Socorro assina ordem de serviço para reforma e adequação de UBS

Mais uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município de Nossa Senhora do Socorro receberá os reparos necessários para ofertar um atendimento de qualidade e uma melhor assistência à população. Na manhã desta segunda-feira, 7, o prefeito de Socorro, Padre Inaldo, juntamente com os secretários de Saúde, Enock Ribeiro, e o de Infraestrutura, Eliel Felipe, assinaram a ordem de serviço que autoriza o início da reforma e adequação da UBS Alcides Alves dos Santos, localizada na Tabocas. A ordem de serviço também contou com as assinaturas dos vereadores presentes e do responsável pela empresa que realizará a obra.

A UBS Alcides Alves é responsável por atender a população local, e apesar de ser uma Unidade de pequeno porte, realiza toda assistência em saúde necessária. Com a reforma, a Unidade receberá a revitalização de toda área, reforço estrutural e adequação dos consultórios e salas para oferecer conforto à população e melhores condições de trabalho para os servidores. A previsão é que a obra seja finalizada e entregue à comunidade no mês de dezembro.

O prefeito de Socorro, Padre Inaldo, destaca que a UBS já estava no cronograma das Unidades que receberão as reformas necessárias. “Hoje é um dia especial, estamos aqui na Tabocas, e assinamos a ordem de serviço para início da reforma e adequação da Unidade de Saúde. O grande sonho da comunidade é a reforma da UBS, e graças a Deus, vai ser concretizado. Além disso, temos um cronograma, onde já reformamos várias Unidades e entregamos à população, a exemplo da UBS Eduardo Vital, no Conjunto Jardim, que entregamos na semana passada”, disse o prefeito.

Durante a reforma, a Unidade não funcionará para atendimento à população. No entanto, a comunidade não ficará desassistida. “Enquanto a obra não finaliza, nós preparamos um local ao lado da Unidade para receber a população e prestar assistência. Levamos a estrutura necessária para o Centro Social José Arlindo de Jesus com o intuito de atender a comunidade, sem que seja necessário se deslocar para outra localidade. Em dezembro, a UBS estará pronta para acolher os usuários e servidores”, disse o secretário de Saúde, Enock Ribeiro.

Texto e imagem assessoria