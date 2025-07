Prefeitura de Socorro atende demanda da comunidade e inicia pavimentação no bairro Sobrado

A intervenção contemplará a rua Alexandre Pereira, que liga o bairro Sobrado à Avenida Lauro Porto

Avanço, mobilidade e dignidade. Com esses pilares, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria de Infraestrutura, deu início nesta quarta-feira (30) à obra de pavimentação da Rua Alexandre Pereira, que liga o bairro Sobrado à Avenida Lauro Porto. A iniciativa atende a uma antiga demanda da população, que há décadas convive com buracos, poeira e lama.

A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Samuel Carvalho e pelo secretário de Infraestrutura, Rosman Pereira, no local onde a intervenção será executada, marcando o início da transformação. A obra conta com um investimento de R$ 730 mil e irá contemplar serviços de terraplanagem, drenagem e pavimentação asfáltica.

“Eu estou feliz em poder, na tarde de hoje, dar essa ordem de serviço tão importante para a comunidade do Sobrado. É uma obra muito demandada pela população, por dar acesso à avenida Lauro Porto. Infelizmente, no período de chuva a realidade era de lama e no período de sol, muita poeira, o que faz desta uma obra extremamente importante, que vai trazer dignidade de vida para o povo”, destacou o gestor durante a assinatura da ordem de serviço.

O secretário de Infraestrutura, Rosman Pereira, destacou a relevância da obra, que irá melhorar as condições de tráfego. “Hoje, a região tem pavimentação em terra, em cascalho, o que tem gerado diversas dificuldades e feito a população sofrer há mais de 25 anos. Esse é um local de tráfego de carros pesados, tem algumas empresas que funcionam aqui na região, e constantemente os carros e caminhões atolam nessa via, o que inclusive já aconteceu agora nesse inverno. Então a gente está aproveitando o fim da estação para iniciar essa obra, que já estava planejada pela Secretaria de Infraestrutura”, expôs o secretário.

População comemora

Quem vive no bairro Sobrado sente, na prática, os impactos da falta de infraestrutura da via, e celebrou a chegada da obra com alívio. “Eu vim morar aqui quando eu tinha 17 anos, então tem 31 anos que eu moro aqui e nenhuma melhoria. Mas eu creio que agora, vai ser feita uma mudança. Eu mesma, toda semana tenho que fazer fisioterapia e quando chove, Uber nenhum aceita, eu tenho que ir pra outra avenida para poder ir até à clínica”, disse Joselia de Jesus Andrade, moradora da região que relatou alegria com a realização da obra.

Já a moradora Vânia de Oliveira expôs que, devido às más condições da via, chegou a sofrer um acidente, caindo e se machucando. “Não tinha nem como a gente passar, para atravessar de um lado para o outro é se sujando de barro. A gente quer melhorias para o bairro da gente, fico feliz, fazer essa obra é o que importa, é uma ajuda para todo mundo”, afirmou.