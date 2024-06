Prefeitura de Socorro dá a largada para o Forró Siri 2024 e realiza a abertura dos festejos

Ao ritmo do forró e com a animação típica desta época do ano, a abertura dos festejos juninos de Nossa Senhora do Socorro encantou milhares de forrozeiros nesta sexta-feira, 31, no Centro Histórico do município. A Praça Getúlio Vargas ficou pequena para a animação da galera que curtiu os shows das bandas Baú das Antigas, Nattan, Cintura Fina, Anjo Azul e Fogo na Saia, uma noite que promete ser apenas o começo de uma temporada repleta de alegria e tradição junina.

Pessoas de todas as partes da cidade se reuniram para dar início ao mais esperado São Pedro de Sergipe. “É um momento de alegria e felicidade! Ver a abertura do Forró Siri com a participação entusiasmada do povo, todas as famílias envolvidas, as pessoas alegres e satisfeitas com a programação é o que mais importa”, comemorou o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo.

Luciana Santos, atendente de 36 anos, ficou encantada com a beleza da festa e a organização. “O evento está maravilhoso, com forró de verdade, muita animação, muita segurança, sem falar da estrutura que não deixa a desejar. Me senti muito confortável a noite toda e pude aproveitar cada momento com os meus amigos que vieram de outro município”, comentou.

A segurança dos participantes foi realizada pelos agentes de segurança, incluindo guardas municipais, policiais militares e segurança privada. A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) atuou antes e durante todo o evento, orientando o trânsito na região. Equipes da Defesa Civil, em colaboração com os Bombeiros Civis, estiveram presentes e fizeram plantões em diversos pontos do evento.

Os Conselheiros Tutelares do 1º Conselho estiveram de prontidão para garantir a segurança de crianças e adolescentes; a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou um posto médico para atendimentos ambulatoriais e de urgência, além de duas ambulâncias de grande porte do Serviço de Atendimento de Urgência (SAU); agentes da Vigilância Sanitária realizaram inspeções entre as barracas de ambulantes para garantir a segurança e a qualidade dos alimentos e bebidas.

Cleiton Souza, ambulante de 42 anos, comemorou os lucros com a venda de drinks em mais um ano trabalhando e curtindo a abertura dos festejos juninos de Socorro. “Com toda certeza essa é uma chance de ganhar uma renda extra, e a Prefeitura acertou em cheio nas atrações porque lotou a Sede. E, para nós ambulantes, foi importante o cuidado da Prefeitura desde o treinamento sobre boas práticas e manipulação de alimentos até a festa e eu quero muito vender em todos os dias de festa”, afirmou Cleiton.

Fonte e foto ascom Socorro