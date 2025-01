Prefeitura de Socorro dá continuidade aos serviços essenciais

A nova gestão da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro está priorizando setores essenciais como saúde, segurança e serviços urbanos. Desde os primeiros dias, os atendimentos ao público seguem funcionando, com um novo olhar para o povo.

As ações geram expectativas positivas na população, que espera melhorias em áreas estratégicas para o município.

Na Unidade Básica de Saúde José de Carvalho Peixoto, localizada no Conjunto Neuzice Barreto, foi possível ver um fluxo tranquilo de pessoas, que comemoraram o funcionamento dos atendimentos desde as primeiras horas da nova gestão. De acordo com a diretora da UBS, Karina de Oliveira Amorim, serão necessárias algumas adequações no local para melhor atendimento ao público. “Por aqui o trabalho não parou, ficamos de prontidão à disposição do povo. Vemos que existem algumas demandas urgentes que iremos ajustar com o passar dos dias”, admitiu.

Dona Railda Oliveira Santos chegou na unidade com a pretensão de marcar novos exames e comemorou o atendimento facilitado. “É importante ver isso aqui aberto, já fui atendida, entreguei alguns exames e vou marcar outros. Para o futuro, a gente espera que melhore, porque não dá para ficar como estava, sem medicamentos e insumos”, enfatizou.

Já a dona de casa, Vadeilde Lima dos Santos, destacou a expectativa positiva: “espero melhoras na saúde, eu sei que está começando um ciclo de coisas boas para os socorrenses. Aqui sempre teve um serviço precário, mas já podemos ver que vai ser diferente”.

Outros serviços

No centro comercial do município, no Conjunto João Alves, já é possível perceber o início de um novo tempo para os socorrenses. O pedreiro e pescador Alberto Carlos dos Santos comemorou a atuação da Defesa Civil, Serviços Urbanos e Guarda Municipal na região próxima à sua casa. “É só o terceiro dia e já vemos a movimentação. É uma limpeza na entrada da cidade, melhorando o ambiente e isso me deixa feliz porque vou ganhar um espaço ainda mais limpo”, destacou o morador.

Nas vias do município também foi possível encontrar a fiscalização da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), auxiliando no tráfego dos pedestres e na garantia das vagas prioritárias. “Muitas das vezes chegamos aqui no shopping e vemos motos estacionadas nas faixas zebradas, específicas para o trânsito de cadeirantes, por exemplo, e isso tudo nos prejudica. Acho ótimo quando vemos a atuação de guardas por aqui, porque o respeito é garantido a quem de fato precisa”, admitiu o senhor Manoel Messias dos Santos.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Por Fernanda Santiago