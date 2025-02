Prefeitura de Socorro divulga mais de 30 vagas de emprego

A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria do Trabalho, está intermediando novas vagas de emprego, em mais de 25 cargos diferentes para os moradores do município.

As oportunidades são para os cargos de farmacêutico, auxiliar de mecânica, auxiliar de funilaria, lanternagem, pintura automotiva, pedreiro, servente de pedreiro, encanador, terapeuta ocupacional, cozinheira, atendente, recursos humanos (estágio), porteiro, serviços gerais, rondistas, posteiros diurnos, auxiliar administrativo e financeiro, analista contábil, recepcionistas, atendente, vendedor com experiência em material de construção, apontador, mestre de obras, encanador civil, cabo de turma, encarregado de instalações e segurança do trabalho.

Dúvidas referente a quantidade de vagas e a documentação necessária podem ser retiradas por meio do whatsapp (79) 99914-9156. Os candidatos interessados em participar da seleção devem enviar o currículo por whatsApp (79) 99914-9156 ou comparecer à sede da Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego (SETRAB), localizada na Av. Aracaju nº 486, bairro João Alves, entre as 7h e 13h.

Fonte: Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro