PREFEITURA DE SOCORRO DIZ QUE NÃO RENOVARÁ CONTRATO DE LIMPEZA PÚBLICA COM A TORRE; O MOTIVO A É A ECONOMIA

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, informou nesta segunda-feira (07) através de nota, que não renovará o contrato de limpeza pública com a Torre Empreendimentos. Segundo a administração, a principal razão da não renovação “é a economia para os cofres públicos”.

A nota diz que “a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, informa que optou por não renovar o contrato com a empresa responsável pela coleta de lixo e limpeza urbana, a Torre Empreendimentos, cujo vínculo foi encerrado nesta segunda-feira (7). Reforçamos à população que a continuidade do serviço está garantida. Para isso, a gestão iniciou um processo de contratação emergencial”.

A prefeitura explica que “a principal razão para a não renovação do contrato, firmado por meio de licitação em 2023, é a economia para os cofres públicos. A renovação prevista para este ano custaria R$ 64.937.798,04, um valor acima do praticado no mercado, conforme levantamentos”.

A nota conclui informando que “diante disso, um novo processo emergencial foi iniciado no dia 26 de março, com pesquisas de preço e solicitações de orçamento enviadas em 2 de abril, e está em curso, com previsão de encerramento para o dia de hoje (7)”.

Com informações e foto da PMNSS