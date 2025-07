Prefeitura de Socorro entrega nova sede da fábrica de placas e inicia sinalização das ruas

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro deu, nesta segunda-feira (28), dois importantes passos para o fortalecimento da mobilidade urbana no município: a entrega da nova sede da fábrica de placas e o início da instalação de placas de identificação das ruas, começando pelo bairro João Alves. Produzidas na própria fábrica, as novas placas trarão o nome da rua, do bairro e o CEP, e serão instaladas em todos os bairros da cidade. As iniciativas são coordenadas pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) e pela Secretaria da Mobilidade Urbana.

“Estamos aqui em mais uma ação alusiva aos 161 anos de Emancipação Política do nosso município, desta vez com foco na mobilidade urbana. Com a nova sede da fábrica de placas, garantimos mais agilidade, eficiência e economia na produção das sinalizações que vemos pelas ruas. Agora, todo esse trabalho será realizado em um espaço próprio e estruturado para isso. É aqui que serão produzidas as novas placas que vão identificar as ruas de todos os bairros, com nome e CEP, uma iniciativa que, tenho certeza, vai contribuir para a localização de endereços e para a mobilidade em toda a cidade”, afirmou o prefeito Samuel Carvalho.

A fábrica de placas representa mais agilidade nos serviços e redução de custos para o município, como explicou o secretário da Mobilidade Urbana, Alan Mota. “Hoje nós estamos implementando a nova sede da fábrica de placas, reestruturando esse espaço, o que vai criar um impacto econômico direto no município. Para se ter uma ideia, a compra de uma placa de sinalização custa, em média, entre R$ 1.200 e R$ 1.500. Produzindo internamente, esse valor cai para R$ 300, no máximo R$ 400, ou seja, três a quatro vezes menos do que quando precisamos licitar”, ressaltou.

O coordenador de Sinalização e agente de trânsito da SMTT, Bruno Andrade, destacou que, na nova sede, além da produção das placas, o espaço também é utilizado para o armazenamento de todo o material utilizado na pintura das sinalizações horizontais. Ele destacou ainda que a sinalização é essencial para tornar as vias mais organizadas e seguras. “É de grande importância para a sociedade ter as vias totalmente sinalizadas, com informações para os cidadãos, tanto pedestres, como também os condutores. Esse é o papel da SMTT, fazer com que a gente tenha um trânsito seguro e proteja as vidas”, detalhou.

Além de melhorar a sinalização das vias, a iniciativa de instalar placas de identificação das ruas representa um avanço na valorização dos espaços públicos e na organização urbana. Com a padronização das informações, o município passa a oferecer mais praticidade para quem circula pela cidade diariamente, otimizando serviços como entregas, transporte por aplicativos e atendimentos de emergência, que agora contarão com endereços mais visíveis e precisos.

A Avenida São Cristóvão, no João Alves, foi a primeira a ser sinalizada, em um ato simbólico. “É a primeira vez na história do município de Socorro que o poder público vai sinalizar todas as ruas com CEP e com endereço, algo que nunca aconteceu desde a criação dos conjuntos habitacionais. Geralmente a população colocava a sinalização nos muros, de lápis, de caneta ou de tinta, então isso carrega um simbolismo gigantesco para a nossa cidade, a gente vai identificar todos os bairros e todas as ruas com CEP, facilitando para o motorista de aplicativo, facilitando a vida dos Correios e da comunidade em geral, melhorando a mobilidade urbana”, afirmou Alan Mota.

Além da produção das novas placas, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) investiu mais de R$ 40 mil na aquisição de novos equipamentos de sinalização, como cones, barreiras, sinalizadores e outros materiais essenciais para o ordenamento do trânsito. Também foram adquiridas tintas específicas para a execução da sinalização horizontal, como faixas de pedestres e linhas de divisão de pista, garantindo mais segurança e visibilidade nas vias do município.

Foto: Juracy Feitosa

Fonte: Assessoria de Comunicação