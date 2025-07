Prefeitura de Socorro entrega revitalização da iluminação no trecho da BR-235

Deixando para trás anos de escuridão, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, entregou nesta terça-feira (1) a revitalização da iluminação pública no trecho que vai do viaduto da BR-101 até a divisa entre os municípios de Aracaju e Socorro. A obra, que representa um investimento de R$ 879 mil em recursos próprios, atende a uma demanda antiga da população, que aguardava essa melhoria há mais de dez anos. A entrega também marca o início das comemorações pelos 161 anos de emancipação do município, que contará, ao longo de todo o mês, com uma programação especial de ações e novas entregas para a população.

Na localidade, foram removidas 118 lâmpadas avariadas e substituídos postes que apresentavam danos estruturais. Ao todo, a região recebeu 18 novos postes e 208 luminárias em LED, tecnologia que oferece maior durabilidade e eficiência energética. A iniciativa contribui diretamente para a segurança de pedestres e motoristas, além de melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida de quem vive e trabalha no entorno.

Após uma contagem regressiva, as luzes foram acesas com a ordem do prefeito Samuel Carvalho, que reforçou seu compromisso com a segurança e o bem-estar daqueles que transitam na via. “Dando início às atividades de 161 anos do aniversário de Socorro, estamos aqui entregando uma obra muito importante, avaliada em quase R$ 900 mil, que é a revitalização da iluminação nas mediações aqui da BR-235. Esse era um serviço muito aguardado, há anos as pessoas viviam na escuridão e hoje estão aqui, em plena luz”, disse o prefeito Samuel Carvalho.

“Foi feita a troca de vários postes, que já estavam com o prazo de validade vencido, poderiam correr um risco, se ali eles continuassem. Também foram trocadas várias lâmpadas, vários braços e uma quantidade significativa de fios. Foi um trabalho muito bem feito, a localidade estava na escuridão há anos, e essa entrega vai beneficiar aquelas pessoas que vêm de bicicleta, aquelas pessoas que vão a pé ou mesmo de carro, porque às vezes as pessoas estão cruzando a BR e a escuridão acaba causando vários acidentes, como já houve aqui”, pontuou o secretário de Serviços Urbanos, Alcides Júnior.

César Alcântara trabalha há 11 anos em uma distribuidora instalada na localidade, e relatou as dificuldades enfrentadas devido à escuridão. “À noite, quando saio do trabalho, é tudo escuro, o que dá margem para a criminalidade agir, e com a iluminação a gente já fica mais atento, dará até a oportunidade das pessoas fazerem caminhada, porque antes só faziam caminhada aqui de manhã e à tarde. Eu estava até falando com os colegas, como eu moro aqui próximo, dá pra ir caminhando pra casa e já evitar transtorno com o ônibus. Para mim e para os colegas, isso vai ser muito bom, muito bom mesmo”, relatou animado.

Demanda antiga

Durante anos, as luzes foram, aos poucos, apresentando avarias e se apagando, e o serviço de troca não foi efetuado, chegando ao ponto em que todo o local ficou no escuro. A responsabilidade pela revitalização da iluminação desse trecho chegou a ser alvo de questionamento judicial. Em 2023, o Ministério Público do Estado de Sergipe ajuizou uma Ação Civil Pública, reconhecendo que a instalação, manutenção e melhoria da iluminação pública seriam de responsabilidade do município. Apesar disso, a antiga gestão não tomou as providências necessárias para resolver o problema.

No dia 3 de abril de 2025, o prefeito Samuel Carvalho assinou a ordem de serviço para a revitalização da iluminação do trecho, e, três meses depois, a entrega foi feita para a população.

Foto: Bruno Anderson

Fonte: Assessoria de Comunicação