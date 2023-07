Prefeitura de Socorro entregará praça Eu Amo Socorro à população

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro vai entregar mais uma praça novinha à população. A praça EU AMO SOCORRO teve seu projeto arquitetônico desenvolvido pela Secretaria Municipal de Planejamento (Seplan) e executado com recursos federais e próprios, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra).

A inauguração do espaço de lazer acontece nesta quarta-feira, 05, às 18h, na rótula da Avenida Coletora C, no Marcos Freire II. A praça conta com um espaço aberto para receber a população e com uma área de estacionamento, além de possuir rampas de acessibilidade e piso tátil de alerta.

De acordo com Joyce Rodrigues, arquiteta da Seplan responsável pela obra, a praça tem a finalidade de ser um ponto de boas-vindas para quem entra no município pelo Conjunto Marcos Freire II. “A placa Eu Amo Socorro associa uma identidade visual ao município e traz um sentimento de pertencimento para os socorrenses”, explicou a arquiteta.

Turismo

Após a inauguração, a praça entrará para a lista de pontos turísticos da cidade, por isso, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo e Juventude, o espaço da praça também foi planejado para receber atrações como feiras de artesanato, de alimentação e até apresentações musicais.

Secom de Nossa Senhora do Socorro