Prefeitura de Socorro faz mutirão para regularizar situação de mais de 1.200 famílias

O mutirão foi iniciado na Piabeta e o primeiro cadastro foi realizado pelo prefeito Samuel

Com o objetivo de garantir que as famílias de Nossa Senhora do Socorro realizem a atualização cadastral no Cadastro Único, foi iniciado, nesta sexta-feira (10), um mutirão de visitas realizado pela Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social. O bairro Piabeta foi escolhido para o início desta ação, que trata-se de uma demanda reprimida há mais de dois anos no município.

A moradora Maria Luciene da Silva, de 52 anos, foi a primeira a realizar o seu cadastro através do mutirão, e relatou que há seis anos tenta concluir o processo, mas nunca conseguiu. “No início do ano passado eu consegui ser atendida e fiz o cadastro, mas fiquei esperando a visita, que era de 30 a 90 dias. Mas nesse meio tempo não aconteceu a visita, passando uns seis meses eu fui até lá e questionei, levando o comprovante. Eles falaram que não foram porque a demanda estava grande”, relatou a dona de casa, que reside na Piabeta com suas duas filhas.

Segundo um levantamento realizado pela pasta, existem mais de 1.200 famílias nesta mesma situação, aguardando a visita da busca ativa. “Temos famílias que estão esperando essas visitas, que é a busca ativa, há mais de seis meses, outras há mais de anos, e com os benefícios bloqueados. Então hoje, a Secretaria de Assistência Social está aqui, na Piabeta, para fazer essa busca ativa e possibilitar o desbloqueio dos benefícios”, explicou o secretário Gledson Oliveira.

Sandra Magna, coordenadora do Cadastro único e do Bolsa Família, também esteve na ação, ressaltando a importância da busca ativa. “Estamos de porta em porta, visitando as famílias, identificando quem é que está precisando atualizar e possíveis novos cadastros. A ideia dessa ação hoje aqui na Piabeta é toda a equipe de Assistência, de Cadastro Único, atualizar essas famílias, quem sabe até desbloquear benefícios. A meta de hoje é atingir aqui na Piabeta 107 famílias através do nosso mutirão”, disse.

Primeiro cadastro feito pelo prefeito

De forma simbólica, o primeiro cadastro do mutirão foi realizado pelo prefeito do município, Samuel Carvalho, que deu o pontapé inicial para a regularização da situação da moradora Maria Luciene. “Temos feito o máximo para acompanhar as atividades desses primeiros dias de gestão, os nossos secretários estão muito animados, com muita energia, e têm feito muitas ações importantes. Mesmo no início da gestão, Gledson, da Assistência Social, tem procurado alternativas para ajudar as pessoas menos favorecidas, pessoas de baixa renda. É um novo olhar, um novo tempo, olhando para as pessoas com muito carinho e dando a assistência que as pessoas precisam”, pontuou o prefeito.

Para Maria Luciene a experiência foi positiva, “ele se mostra do lado da comunidade, preocupado com a comunidade, quando a gente elege alguém, a gente realmente quer a assistência daquela pessoa, quer o olhar daquela pessoa voltado pra gente”, relatou a moradora.

Cadastro Único

O Cadastro Único permite registrar informações da população, como endereço, renda e integrantes da família. É o principal instrumento para a seleção e inclusão das famílias de baixa renda em programas federais, utilizado para concessão de benefícios como o Bolsa Família, Pé-de-Meia, Minha Casa Minha Vida, entre outros.

Foto: Milton Carvalho

Fonte: Assessoria de Comunicação