Prefeitura de Socorro inicia construção de escola municipal no Parque dos Faróis

Atendendo a um antigo anseio da comunidade do Parque dos Faróis, a Prefeitura de Nossa Senhora Socorro, por meio da Secretaria Municipal da Educação, iniciou a obra de construção do novo prédio da Escola Municipal João Vasconcelos Prado. A obra foi oficialmente autorizada nesta segunda-feira (9), com a assinatura da ordem de serviço pelo prefeito Samuel Carvalho. O novo prédio está sendo erguido no mesmo terreno onde, há anos atrás, funcionava a escola, que, após desmoronar, passou a operar em um prédio temporário e alugado, sem a infraestrutura adequada.

Com um investimento de R$ 4.375.493,80, a escola terá capacidade para atender cerca de 360 alunos, e contará com seis salas de aula, refeitório, cozinha, depósito, banheiros, diretoria, sala dos professores e coordenação.

Ao assinar a ordem de serviço, o prefeito Samuel Carvalho reforçou seu compromisso com a educação do município. “Essa escola, com quase 50 anos de história, foi o ponto de partida para a formação de muitas crianças da nossa cidade. Infelizmente, precisou ser realocada, mas isso está prestes a mudar. Vamos reconstruí-la aqui, no seu local de origem, para que volte a acolher centenas de alunos e continue contribuindo com o futuro da nossa educação. A mudança começa agora”, discursou o gestor.

Durante sua fala, a secretária da Educação, Adriana Carvalho, afirmou que esta reconstrução era um pedido antigo da comunidade. “Nossa educação não para, sempre temos uma novidade, porque nossos alunos merecem. No primeiro mês visitei as escolas e quando fui na João Vasconcelos, que está no momento em um espaço alugado, vi que não era o local ideal para as nossas crianças. Então, a partir daí, verifiquei a urgência da construção. O nosso povo merece o melhor, nossas crianças, que são o futuro do amanhã, merecem o melhor”, disse.

O momento de assinatura da ordem de serviço foi prestigiado pela comunidade escolar, alunos, pais, professores e a equipe educacional acompanharam a solenidade. “Eu e também os pais estávamos ansiosos para mudar de escola, porque eu digo sempre, a educação precisa de bons profissionais e também precisa do espaço físico que lhes dê condições para desenvolver o trabalho. Fiquei muito ansiosa, e a primeira coisa que falei quando vi Adriana foi ‘precisamos mudar de escola’. Então, agradeço, de coração, por mim, pelos pais e pelos alunos”, disse a diretora da unidade escolar, Luziete Rodrigues.

Para Lucia Santos, moradora da localidade e mãe de três filhos, a sensação é de felicidade. “Estou me sentindo realizada, porque é uma obra há muito tempo esperada e que agora vai sair do papel, estou muito satisfeita”, disse ela, que tem um filho já matriculado na Escola Municipal João Vasconcelos Prado e relata que o prédio onde hoje a escola opera é distante da sua residência. “Aqui é mais perto, vai ter mais espaço para as crianças brincarem do que lá onde eles estudam agora, vai ser uma maravilha”.

Esse é mais um avanço na educação municipal, demonstrando o compromisso da gestão com o futuro das crianças e adolescentes. Apenas nestes seis meses, já foram mais de 1.500 vagas abertas, diminuindo a quantidade de alunos no cadastro reserva e ofertando melhores condições de ensino e aprendizado.

Foto: Milton Carvalho

Fonte: Assessoria de Comunicação