Prefeitura de Socorro inicia construção de ponte entre Piabeta e Albano Franco

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, iniciou nesta sexta-feira (12) a obra de construção de uma ponte para interligar os bairros Piabeta e Albano Franco. A nova estrutura, orçada no valor de R$ 1.001.847,34, substituirá a antiga travessia que havia no local e irá garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para quem precisa se deslocar diariamente entre as duas regiões.

A ordem de serviço para o início da obra foi assinada pelo prefeito Samuel Carvalho durante cerimônia prestigiada pelos moradores da comunidade. “É uma obra muito importante e muito aguardada pela população, tanto da Piabeta como também do Albano Franco. Serão 8,20 metros de largura e 13 metros de comprimento, então vai ser possível passar dois veículos ao mesmo tempo, bem como os pedestres, que poderão transitar com segurança. Uma obra bem feita, que irá proporcionar mais qualidade de vida para o povo socorrense”, afirmou o gestor municipal.

A travessia anterior havia sido construída para trânsito de carros pequenos, motos e pedestres. Entretanto, a estrutura colapsou no mês de agosto e foi removida para garantir a segurança dos moradores e de todos que transitavam na localidade.

Moradora da Piabeta e monitora de sala de aula, Simonica Bispo lembra que, mesmo com restrições, o acesso fazia parte da rotina da comunidade. “Passava muito carro por aqui, quando eu pegava táxis-lotações só passava por aqui, era só para pessoas que estivessem a pé, mas até carroças passavam”, relembrou ela, que ficou satisfeita com a obra que está em curso. “Vai ser bom até para a gente fazer caminhada, porque esse espaço é muito bom para fazer caminhada. Também vai ser bem melhor para a gente ir de pé para o Albano Franco, acho que vai melhorar bastante”.

Segurança e mobilidade

Além da importância para a mobilidade da população, a ponte também se destaca pela robustez do projeto e pela segurança que trará ao tráfego da região. “Será uma ponte com estrutura, de fato. Agora, nós teremos uma ponte com padrão DNIT, com estrutura para suportar qualquer carga, sejam carretas, caminhões ou ônibus, por exemplo. Foi feita a geotecnia e encontramos o solo mole, com isso, nós teremos 20 metros de profundidade de estaca para suportar toda a estrutura da ponte e suportar também a carga dos veículos que irão por aqui passar”, explicou o secretário de Infraestrutura, Rosman Pereira.

No dia a dia, a passagem é essencial para encurtar o trajeto entre os dois bairros e evitar que os moradores precisem fazer grandes percursos. “Eu estou feliz, alegre. Vai ser melhor, porque tem pessoas que moram lá no Albano para quem é acesso. Até o Uber vai ser melhor para a gente pegar. Vai melhorar muita coisa, até a passagem para levar as crianças pra escola, vai melhorar bastante”, salientou Ester Pereira, dona de casa e moradora da Piabeta.

Foto: Juracy Feitosa

Fonte: Assessoria de Comunicação