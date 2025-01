Prefeitura de Socorro inicia obra de recapeamento asfáltico de vias do bairro Jardim

Expectativa é de que as novas vias sejam entregues já na próxima sexta-feira (31)

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, deu início a operação de recuperação de vias asfálticas no bairro Jardim. Com um investimento de aproximadamente em R$ 680 mil, a operação irá contemplar a população com melhorias na mobilidade urbana e qualidade de vida.

De acordo com a pasta da Infraestrutura, o objetivo é que a recuperação da malha viária seja finalizada até a próxima sexta-feira (31), totalizando mais de 30 ruas que passarão por processos de recapeamento asfáltico, operação tapa-buraco ou recuperação completa da rua.

“Por determinação do prefeito Samuel Carvalho, o bairro receberá atenção especial nesta semana, dando mais qualidade de vida e dignidade aos socorrenses”, admitiu o secretário de Infraestrutura, Rosman Pereira.

O processo de fresagem e remoção asfáltica de algumas ruas de Socorro já foi iniciado, como por exemplo, a rua São João, que conecta a BR-101 à área central do bairro, passando pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vereador Jairo Joaquim dos Santos e outros pontos estratégicos. A expectativa é de que a partir de quarta-feira (29) o asfalto já seja aplicado na localidade.

Ao longo da semana, outras ruas receberão reparos pontuais, garantindo melhor trafegabilidade nas vias internas. Além da rua F1 em frente a uma creche Vovô Jason, que será totalmente revitalizada para facilitar o acesso das famílias que utilizam a instituição.

Após o recapeamento, a Secretaria de Infraestrutura reforça que será realizada a pintura de sinalização horizontal, garantindo mais segurança e organização no trânsito local.

Foto: Juracy Feitosa

Fonte: Assessoria de Comunicação