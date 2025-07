Prefeitura de Socorro investe em obras de revitalização e entrega reforma de escola

Um novo capítulo se inicia para a comunidade escolar do bairro Taboca. Nesta quinta-feira (24), a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria da Educação (Semed), entregou a revitalização da Escola Municipal Izídio Marques de Melo. A unidade, que atende 241 alunos do pré-escolar ao 9° ano do Ensino Fundamental, passou por uma série de melhorias estruturais, garantindo mais conforto, segurança e dignidade para estudantes e professores.

A revitalização contemplou diversos serviços, como reparos no telhado, nas instalações elétricas e hidráulicas, além de melhorias na estrutura física da escola. A unidade também recebeu nova pintura, instalação de forro em PVC e substituição de louças e metais. Para completar, novas mobílias também foram entregues.

“É gratificante estarmos aqui entregando essa revitalização, que foi pensada nos mínimos detalhes. E esse é só o começo, porque planejamos melhorar cada vez mais as estruturas das escolas da nossa rede municipal, inclusive, amanhã já temos outra entrega muito importante para a comunidade escolar. Parabenizo a secretária Adriana e toda a equipe da Semed por melhorar a qualidade do ensino ofertado às nossas crianças, que, em breve, serão adultos e estarão preparados para tudo”, celebrou o prefeito Samuel Carvalho.

Durante a solenidade, a secretária da Educação, Adriana Carvalho, relatou que, ao assumir a pasta, identificou a necessidade de revitalização de algumas unidades escolares, como foi o caso do Izídio Marques de Melo. “Quando eu cheguei na secretaria e a gente foi verificando cada unidade escolar, encontramos diversas situações problemáticas, nos telhados, na parte elétrica, enfim, diversos problemas, não só nessa unidade, mas também em outras que estavam deterioradas. Agora, estamos aqui, com a escola revitalizada, com um ambiente estruturado, que condiz com o que as nossas crianças merecem e precisam”, afirmou.

Este ano, a unidade já havia sido contemplada com outra novidade: a oferta do ensino integral, uma modalidade que oferece aos alunos uma formação ampla e eficiente, aumentando o rendimento escolar, o desenvolvimento das crianças e possibilitando atividades extracurriculares.

Melhorias

Antes da revitalização, a área entre a escola e a rua era protegida apenas por um muro de contenção baixo. Agora, uma nova estrutura foi erguida com o objetivo de reforçar a segurança dos alunos. A intervenção foi amplamente elogiada pelos pais que participaram da solenidade de entrega, que destacaram a importância da medida para a tranquilidade das famílias.

“Estava horrível, não tinha condições de aluno nenhum estudar. Eles pulavam o muro, havia muitas situações que eles não estavam aguentando, nem professor e nem diretor. Mas agora ficou maravilhoso, eles vão ter o direito de estudar e não se preocupar. Podem botar eles integralmente, o dia todo, e as mães não vão ficar preocupadas. Eu gostei, maravilhoso”, relatou a aposentada Maria Cenira de Jesus, mãe de Lorhany Vitória, de 11 anos e estudante da unidade escolar.

Camila Matos, mãe da aluna Camily Matos, de 11 anos, relatou alegria pela revitalização e também comemorou a melhoria estrutural. “Eu achei uma iniciativa ótima, porque ficou mais reservado para eles, com mais segurança, achei ótimo, realmente estava precisando”, disse ela, que contou que suas sobrinhas e afilhadas também estudam na unidade e serão beneficiadas.