Prefeitura de Socorro lança programação oficial do Forró Siri 2023

A programação musical do Forró Siri 2024 foi divulgada pela prefeitura nesta quarta-feira (29).

O evento contará com grandes atrações como Mary Fernandes, Alceu Valença, Bell Marques e Limão com Mel, entre outros artistas renomados.

Os shows acontecem no dia 31 de maio, no Centro Histórico; em 8 de junho no Conjunto Jardim; dia 15 de junho, no Parque dos Faróis, e nos dias 28 e 29 na Arena Siri, no Conjunto João Alves.

31 de maio

Centro Histórico

Baú das Antigas

Cintura Fina

Anjo Azul

Fogo na Saia

8 de junho

Conjunto Jardim

Corisco do Trovão

Gabriel Príncipe

Manim Vaqueiro

Zuerões do Forró

Liene Show

15 de junho

Parque dos Faróis

Douglas Gavião

César Silva

Samyra Show

Danielzinho Jr

Piseiro do Cidão (Cid Natureza)

28 de junho

Arena Siri

Patricinhas do Forró

Luanzinho Moraes

Felipe Amorim

Durval Lelys

Mary Fernandes

Toque Dez

Palco da Diversidade

Alisson Lima

Júnior Santos

Raio da Silibrina

Nineia

Capim Canela

Farra de Barão

29 de junho

Arena Siri

Forró Brasil

Marcinho Sensação

Alceu Valença

Bell Marques

Limão com Mel

Pablo

Palco da Diversidade Cultural

Sandro de Castro

Carta de Tarô

Vanessa Porto

Cuscuz com Leite

Pegada das Antigas

Lucas Brito