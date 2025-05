Prefeitura de Socorro presta assistência às famílias atingidas pelas fortes chuvas

Desde as primeiras horas da manhã deste domingo (4), a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal da Família, da Inclusão e da Assistência Social (Semfas) e da Defesa Civil, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social (Semdes), está realizando um trabalho intenso para atender as famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o município. As ações foram iniciadas pelo Santa Cecília e seguiram para o Jardim, Parque dos Faróis e Guajará.

O secretário da Assistência Social, Gledson Oliveira, conta que acionou os profissionais da pasta para atuar em toda cidade com intuito de identificar as situações de risco e fazer os encaminhamentos necessários. Segundo ele, a secretaria está distribuindo cestas básicas, colchões, lençóis e kits de higiene e limpeza.

“Iniciamos o dia visitando as casas atingidas para identificar as necessidades de cada família. Entregamos os kits e também estamos ofertando aluguel social, visando proporcionar um lar temporário e seguro até que as famílias possam se restabelecer. A expectativa é de atender cerca de 80 a 100 famílias que contataram a Defesa Civil relatando alguma situação de emergência ou risco. Estamos trabalhando para minimizar as dores dessas famílias neste momento tão delicado”, explica Gledson.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsurb) também está atuando em parceria com as demais pastas para garantir a efetividade dos serviços. “Estamos aqui com toda equipe da pasta para prestar apoio e realizar os serviços necessários. Choveu bastante nesta madrugada, alguns canais transbordaram, também identificamos construção irregular, o que impede o fluxo natural da água, mas vamos passar o dia inteiro aqui para fazer tudo que for necessários para amenizar os impactos, bem como fazer a limpeza dos canais”, detalhou o secretário da Semsurb, Alcides Junior.

Acione a Defesa Civil

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro segue monitorando e vistoriando as áreas de risco e está à disposição da população para atender os chamados. Caso sejam observados sinais de risco, como inclinação de árvores ou postes, rachaduras, afundamento de piso ou barulhos no madeiramento do telhado, assim como qualquer outra situação de anormalidade, a população deve acionar a Defesa Civil através do número (79) 9 9803-0186.

