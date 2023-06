Prefeitura de Socorro realiza abertura dos festejos juninos na sede do município

Foi dada a largada para a 28° edição do Forró Siri. Neste sábado, 03, em seu trigésimo ano, o evento reuniu milhares de forrozeiros na sede do município, e abriu com chave de ouro os festejos juninos do município. A Praça Getúlio Vargas ficou pequena para tanta alegria e entusiasmo dos foliões, que não arredaram o pé e assistiram aos shows das bandas Zuerões do Forró, João Lacerda, Taty Girl, Gang do Samba e Devinho Novaes.

O público veio de todas as partes da cidade para aproveitar a festa e os cidadãos não escondiam a felicidade por participar do melhor São pedro de Sergipe. O prefeito Padre Inaldo explicou que o sucesso da festa é fruto do empenho de todos que fazem a gestão do município. “Os festejos juninos de Nossa Senhora do Socorro são espaços para a família, para curtir e festejar. Essa festa maravilhosa apenas é possível por causa da dedicação de cada um envolvido em todo o processo dessa realização. Hoje foi apenas o começo, essa abertura é apenas o início de um mês cheio de festa e alegria”, explicou.

A manicure Alane Silva, de 32 anos, elogiou a escolha das bandas e a estrutura da festa. “Estou achando uma festa ótima. A diversidade de músicas e bandas me impressionou muito, assim como a segurança e a organização, me senti muito segura a noite toda e consegui aproveitar com o meu esposo do início ao fim”, destacou.

A segurança dos forrozeiros foi garantida com a presença de mais de 200 agentes de segurança, entre guardas municipais, policiais militares e segurança privada. “Assim que foi decidida a realização do Forró Siri, reunimos as equipes e elaboramos um plano para a prevenção de incidentes, por meio de abordagens dentro do circuito e revistas nos pontos de acesso. As equipes de segurança agem nas partes externa e interna da festa e todos estão de prontidão para agir”, relata o comandante da Guarda Municipal, Evilásio Protásio.

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) atuou antes, durante e depois do evento na orientação do trânsito na região da sede do município. Equipes da Defesa Civil, em parceria com os Bombeiros Civis, também estiveram presentes na abertura dos festejos juninos e fizeram plantões em diversos locais do evento.

Conselheiros Tutelares estiveram de prontidão durante todo o evento para garantir a fiscalização e a segurança de crianças e adolescentes menores de 18 anos. A Secretaria Municipal de Saúde esteve presente com o posto médico, garantindo atendimentos ambulatoriais e de urgência, também foram feitas panfletagens com orientações de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis e distribuição de preservativos. Agentes da Vigilância Sanitária fizeram rondas entre as estruturas dos ambulantes para garantir a segurança e a procedência dos alimentos e bebidas.

Raí Luan, ambulante de 46 anos, está participando das vendas nos festejos pela primeira vez e elogiou a gestão pela oportunidade. “Esse é um momento que temos para ganhar uma renda extra e a gestão acertou muito em dar essa oportunidade para a gente, porque nós recebemos as instruções com o curso de boas práticas e manipulação de alimentos e, fazendo tudo direitinho, podemos ganhar um ótimo dinheiro. Pretendo participar de todos os dias de festa com a minha barraca de bebidas”, disse Raí.

O cantor Ramon Silva, da banda Gang do Samba, uma das atrações da noite, falou sobre o sentimento de cantar no principal evento do município. “É uma alegria muito grande fazer parte dessa festa maravilhosa, nós sentimos a energia da multidão. Essa é uma oportunidade para trazermos nossa música, nosso samba e vários outros ritmos para Socorro, então parabenizamos o prefeito Padre Inaldo e toda a equipe da gestão por essa linda festa”, destacou Ramon.

Fonte e foto Secom de Nossa Senhora do Socorro