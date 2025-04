Prefeitura de Socorro realiza distribuição de peixes e kits da Semana da Santa

8 toneladas de peixe estão sendo distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade

“Eu tenho cinco filhos, então, pra mim, foi muito gratificante e importante esse peixe. Eu estava me perguntando como é que ia ser a Semana Santa, mas, graças a Deus, o CRAS me ligou, pedindo pra vir aqui, e agora eu sei o que eu vou dar para eles comer”, relatou emocionada Maria José Muniz, uma das moradoras beneficiadas com o kit da Semana Santa distribuído pela Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. Esta é a primeira vez que uma ação como essa está sendo realizada no município, beneficiando os usuários dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) com mais de 8 toneladas de pescado.

A entrega dos kits começou nesta terça-feira (15) e segue até a quarta-feira (16), e cada morador beneficiado recebe um kit contendo 2kg de peixe, 1kg de arroz e uma garrafinha de leite de coco. A ação, idealizada pela Secretaria da Família, da Inclusão e da Assistência Social, visa garantir segurança alimentar e promover a inclusão das famílias em situação de vulnerabilidade.

“Estamos aqui cuidando das pessoas, prezando pela segurança alimentar. Essa ação é um marco não só na nossa gestão, mas na história do nosso município, um momento de grande felicidade. Quero parabenizar a Secretaria da Família, da Inclusão e da Assistência Social, na pessoa do nosso secretário Gledson Oliveira e todos aqueles que contribuíram para a realização deste momento, dá para ver a alegria de cada morador recebendo seu kit”, pontuou o prefeito Samuel Carvalho, que participou do momento da entrega.

O secretário Gledson Oliveira reforçou que o ato é novidade no município, e, neste primeiro momento, foi voltado para famílias em situação de vulnerabilidade, sendo contemplados os beneficiários do CRAS. “Esta é uma ação extremamente importante, que nunca foi realizada pela Secretaria de Assistência Social aqui em Nossa Senhora do Socorro, além de ser um projeto de segurança alimentar para a população. Estamos entregando 8 toneladas de peixe para mais ou menos 4 mil famílias que serão beneficiadas”, afirmou o secretário Gledson Oliveira.

A ação foi recebida com muita alegria pelos moradores, como descreveu Zélia Santana dos Santos, residente do Marcos Freire I, “eu estou alegre demais, não dormi de noite pensando em pegar esse peixe. Está tudo mudado, moro aqui de frente pra praça e nunca vi isso não, é muito bom, em pouco tempo já mudou”, celebrou a moradora, que parabenizou a gestão pela ação.

Para Roberto Mendonça, morador da Piabeta, a entrega representa um alívio financeiro para aqueles que não poderiam comprar o peixe para este momento tradicional. “É importante, tem muita gente que não tem condição de comprar, né? Aí vocês fazem isso e muita gente agradece. É a primeira vez que eu venho pegar, gostei bastante, vai ser o peixe da Semana Santa”, disse.

Neste primeiro dia, os kits foram entregues nas comunidades do Marcos Freire I, Piabeta, Novo Horizonte, Porto Grande, João Alves e Jardim. Na quarta-feira, os moradores de outras localidades serão contemplados.

Foto: Juracy Feitosa

Fonte: Assessoria de Comunicação