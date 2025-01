Prefeitura de Socorro realiza mutirão de limpeza no município

Segundo o prefeito Samuel, a ação enfatiza o compromisso da gestão com a população socorrense

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio das Secretarias Municipais de Serviços Urbanos e de Infraestrutura, realizou o primeiro mutirão emergencial de limpeza urbana e reparos da infraestrutura do município. A ação foi iniciada na manhã desta segunda-feira (6), próximo à ponte Governador José Rollemberg Leite e irá se estender por todo o anel viário do Complexo Taiçoca.

Com um efetivo de mais de 200 trabalhadores e suporte de 16 caçambas, oito roçadeiras, três máquinas carregadeiras e três caminhões, a atuação integrada das secretarias garantiu o início da limpeza da cidade.

“A ordem aqui é trabalho, trabalho e muito trabalho. Inicialmente faremos uma zeladoria, cuidando dos espaços públicos, praças, canteiros, para deixar Socorro bonita como o seu povo. Infelizmente encontramos a cidade com muito lixo e entulho acumulado, nossa pretensão é manter o município limpo, sem precisar fazer mutirões, mas sim disponibilizando os serviços de forma regular. Esse é um compromisso nosso com a população de Socorro, melhorar a qualidade de vida de todos que residem aqui”, afirmou o prefeito.

A iniciativa, que também irá garantir mais qualidade de vida da população, vai se estender por todo o município. “Vamos percorrer todas as avenidas, saindo daqui até o Marcos Freire III, passando pelo Albano Franco, pela região das indústrias e comércio, chegando até o João Alves”, salientou o secretário Alcides Júnior.

A autônoma Josefa Rodrigues vibrou com a limpeza local e disse que agora poderá usufruir com seus netos. “É muito importante ver essa limpeza, na praça temos parquinhos e agora vou poder trazer meus netos, dando mais qualidade de vida para eles”, disse.

“Encontramos uma cidade muito suja, precisando de vários reparos para que a gente possa dar uma nova cara a Nossa Senhora do Socorro. Além desse momento, precisaremos do apoio de toda a população ajudando a manter a cidade limpa, assim poderemos rapidamente retomar todas as obras estruturantes no entorno da cidade”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Rosnan Pereira.

Aprovação

A população socorrense gostou do que já viu nos primeiros dias de gestão e comemorou a limpeza iniciada nesta manhã. “Essa ação é muito importante, pois trafegamos por aqui e queremos ver todos os locais limpos, isso valoriza a nossa cidade. É importante que haja uma revitalização, Socorro é grande como o clamor do povo. Entendemos que são os primeiros dias de gestão, eu sei que tudo vai ser alinhado”, disse o atendente, Antônio Raimundo Vieira Filho.

“Faço minha caminhada todos os dias por essa praça e é triste ver tudo sujo. Esse serviço é necessário, é um bem que a gente precisa para viver e acredito que melhores coisas virão”, admitiu a ex-bancária Telma Maria Rocha.

Mutirão

Após o término da primeira etapa, o mutirão itinerante será iniciado pelo Conjunto Jardim, seguindo pelo Parque dos Farois e regiões circunvizinhas, contemplando todo o município.

Para apoio logístico, a ação ainda contou com o trabalho da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) e da Guarda Municipal.

Foto: Milton Carvalho

Por Fernanda Santiago