Prefeitura de Socorro transfere ponto facultativo do Dia do Servidor para segunda-feira, 27

Medida, formalizada por decreto do prefeito Samuel Carvalho, permitirá que os servidores aproveitem o feriado prolongado

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro antecipou o ponto facultativo do Dia do Servidor Público para a próxima segunda-feira, 27 de outubro. Tradicionalmente, o feriado é celebrado no dia 28 e foi transferido por meio do Decreto nº 4.089, publicado no Diário Oficial e assinado pelo prefeito Samuel Carvalho.

A antecipação tem como objetivo proporcionar aos servidores um feriado prolongado, unindo a data comemorativa ao fim de semana. Com isso, na segunda-feira, 27, as secretarias e órgãos municipais não terão expediente, mantendo em funcionamento apenas os serviços essenciais.

Na terça-feira, 28, o atendimento ao público será retomado, e a Secretaria Municipal da Administração promoverá uma programação especial dedicada aos servidores, no Centro Administrativo.

Além disso, a partir do dia 29, terão início os Jogos dos Servidores 2025, iniciativa que busca fortalecer a integração entre os funcionários, incentivar a prática esportiva e proporcionar momentos de lazer e descontração. As competições contarão com quatro modalidades, nas categorias feminina e masculina: futsal, vôlei, queimado e tênis de mesa.

Foto: Milton Carvalho

Fonte: Assessoria de Comunicação