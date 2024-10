Prefeitura de Telha realiza ação especial em apoio ao Outubro Rosa

Em uma iniciativa importante para o mês de conscientização sobre o câncer de mama, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Equipe Multi e do Programa de Saúde da Família (PSF), promoveu uma série de atividades em todos os postos de saúde do município. A ação, que ocorreu ao longo dos últimos dias, teve como objetivo principal a prevenção e a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Profissionais qualificados, incluindo educadora física, psicóloga, nutricionista e enfermeira, estiveram envolvidos nas atividades, abordando temas fundamentais para a saúde das mulheres. Entre os tópicos discutidos estavam a importância do exercício físico como forma de autocuidado e os benefícios de uma alimentação saudável para a saúde mental.

A secretária de Saúde, Juliana Ramos, destacou a importância da ação: “O Outubro Rosa é um momento essencial para reforçarmos a importância da prevenção e do cuidado com a saúde das mulheres. Estamos comprometidas em oferecer informações e recursos que ajudem nossas cidadãs a se cuidarem, promovendo não apenas a conscientização sobre o câncer de mama, mas também hábitos saudáveis que impactam positivamente em sua qualidade de vida.”

Texto e foto: ASCOM/PMT

TDantas Comunicação