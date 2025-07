Prefeitura de Umbaúba emite nota técnica sobre correção em empenho de locação de veículos

A Prefeitura de Umbaúba divulgou uma nota técnica de esclarecimento referente à correção no histórico do empenho de número 04110021, que trata da locação de veículos automotores utilizados pelo município. A medida foi tomada para ajustar a descrição do objeto da despesa, antes registrada no singular, e que agora passa a refletir adequadamente a contratação de múltiplos veículos.

De acordo com a administração municipal, o registro original descrevia a locação de “veículo automotor de duas rodas”, o que não correspondia com precisão ao conteúdo contratual. A correção do texto foi necessária para garantir clareza, precisão contábil e conformidade com os termos acordados na contratação.

Ainda segundo a nota, a alteração para o plural — “veículos automotores” — evita ambiguidades, facilita a interpretação dos lançamentos contábeis e assegura a transparência da gestão pública. A retificação não implica em alteração do valor contratado, tampouco no objeto prestado, mas apenas na adequação da linguagem técnica utilizada nos registros oficiais.

Confira abaixo a nota na íntegra:

NOTA TÉCNICA DE ESCLARECIMENTO

A nota de esclarecimento visa justificar a correção realizada no histórico do Empenho sob nº 04110021, referente à locação de veículos automotores.

Originalmente, o histórico do empenho foi redigido de forma singular, descrevendo a locação de “veículo automotor de duas rodas”. Contudo, a natureza do contrato ou da despesa em questão abrange a locação de múltiplos veículos automotores.

A correção foi efetuada para adequar o registro do empenho à realidade da contratação, garantindo a precisão das informações e a conformidade com os termos acordados.

A alteração para o plural (“veículos automotores”) reflete corretamente o objeto da despesa, evitando ambiguidades e facilitando a correta interpretação dos lançamentos contábeis e orçamentários.

Afinal, a retificação do empenho está relacionada ao fornecimento do serviço, dividido ao restante dos meses do ano de 2025.

Da assesspria