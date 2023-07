Prefeitura divulga Aracaju no Barco Show Amazonas na região norte do país

Teve início na tarde desta quinta-feira, 27, e segue até domingo, 30, na cidade de Manaus, o Barco Show Amazonas, evento voltado para o segmento do turismo náutico. Com o objetivo de estreitar laços com esse mercado e divulgar os atrativos da capital sergipana na região Norte do país, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), participa da feira com um estande promocional da capital sergipana. De acordo com os organizadores, a previsão é de que cerca de dez mil pessoas visitem a feira náutica.

No ano passado, a Setur municipal realizou o primeiro Barco Show Aracaju Festival com a empresa Barco Show Eventos, com vistas a fomentar a cultura náutica na capital. Segundo o secretário do Turismo de Aracaju, Jorge Fraga, com riquezas fluviais, como os rios Sergipe e Vaza Barris, além de uma extensa faixa litorânea, com praias adequadas para variados esportes aquáticos, a capital é um “oásis de oportunidades” para os empresários do setor, com excelentes perspectivas para o incremento do turismo náutico.

“Em 2021 participei como observador do Barco Show Bahia, em Salvador, e vi nossa Aracaju com enorme potencial para realizar uma edição da feira náutica. O prefeito nos apoiou e realizamos com muito sucesso o evento. Agora, estamos dando sequência para estreitar nossas relações com esse mercado, que é forte na região amazônica, por isso estamos lá, marcando presença, mostrando Aracaju para empresários, praticantes de esportes náuticos e demais visitantes do nosso estande”, aponta o secretário.

Estratégia turística reconhecida pela empresária Hillanda Brandão, da Amazon Rios Tour. “Como agente de viagem, sempre vendo roteiro saindo daqui de Manaus, inclusive estou aqui no estande de Aracaju e fiquei super feliz em ver o Nordeste aqui no Norte, isso é muito importante pra gente estreitar laços e com certeza mandarei vários turistas para conhecer esta cidade maravilhosa que é Aracaju, uma cidade linda, maravilhosa e onde você degusta caranguejos belíssimos”, afirmou Hillanda Brandão, da Amazon Rios Tour.

Mariana Éder é assistente de marketing da Secretaria de Estado do Turismo do Amazonas e ao receber produtos da gastronomia sergipana no estande aracajuano, também ofereceu produtos locais, como bombons de cupuaçu e chips de banana.

Atento aos atrativos aracajuanos, o executivo de contas do Hotel Ramada Manaus, Flávio Cavalcanti, observava o material informativo disponibilizado no estande, já avaliando intercâmbio entre os dois destinos: Manaus e Aracaju.

“Eu acho uma iniciativa muito interessante a Prefeitura de Aracaju estar em Manaus fazendo a divulgação de sua cidade, dos seus pontos turísticos, dentro de um outro local, que também tem muitos pontos turísticos onde pode se fazer intercâmbio Manaus/Aracaju e Aracaju/Manaus. Eu achei muito ímpar a Prefeitura de Aracaju estar fazendo esse trabalho aqui em Manaus”, parabeniza o executivo.

Até o próximo domingo, no estande “Vem pra capital da alegria”, contratado pela Secretaria Municipal do Turismo (Setur), os visitantes serão acolhidos com informações sobre os atrativos da capital e produtos da gastronomia sergipana, além brindes promocionais, como canecas, viseiras de praia, bloquinhos de anotação, folders e canetas.

“É magnífico poder fazer esse compartilhamento da nossa Amazônia com o Nordeste e achei extremamente importante a gente conhecer também os pontos turísticos dos outros estados, achei incrível”, afirmou a empresária Emiliany Souza.

