Prefeitura divulgará atrativos de Aracaju em evento náutico

Entre os dias 27 e 30 de julho, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), participará do Barco Show Manaus, evento náutico que será realizado na capital do Amazonas, região Norte do país. A expectativa dos organizadores é que a feira náutica atraia um público estimado em 10 mil visitantes.

O evento é realizado pela empresa Barco Show Eventos e, de acordo com o secretário Jorge Fraga, “uma grande oportunidade para estreitar as relações com a região Norte do país e divulgar os atrativos de Aracaju”. O gestor lembra que neste ano, nos dias 31 de março e 1º de abril, a Setur municipal, em parceria com a Barco Show Eventos, realizou o Barco Show Aracaju Festival, na região do Mosqueiro, com o objetivo de abrir o mercado do turismo náutico na capital.

“Quando realizamos esta edição do Barco Show em Aracaju, tínhamos em mente impulsionar o turismo náutico em nossa cidade, tendo em vista seu fabuloso potencial para esse segmento. É uma construção que requer persistência e presença nos eventos náuticos, por isso, quando soubemos do Barco Show Manaus, concluímos que é mais uma etapa desta nossa estratégia”, explica o secretário.

Jorge Fraga acrescenta que Aracaju é conhecida por suas belas praias, com areias firmes e águas mornas, propícias para mergulho, banho de mar, stand-up paddle, surf e outros esportes aquáticos. Além disso, prossegue o secretário, o município é cercado por rios, como o Sergipe e o Vaza Barris, “excelentes para passeios de barco, canoagem e observação da rica fauna e flora presentes nos manguezais que margeiam esses importantes recursos fluviais”.

Para participar do evento, a Setur contratou um estande onde fará apresentação de vídeos com os principais atrativos da cidade, além de oferta de materiais de marketing promocional, como canecas, folders informativos, viseiras de praia, bloquinhos de anotação, caneta e castanha, bem como representante da secretaria para acolher os visitantes e prestar informações adicionais sobre o destino Aracaju.

