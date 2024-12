PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ LANÇA EDITAL PARA PROJETOS CULTURAIS ATRAVÉS DA LEI ALDIR BLANC

A Prefeitura de Propriá, através da Secretaria Municipal da Cultura, Esporte, Juventude, anuncia o edital de chamamento público 01/2024, para seleção de projetos para firmar termo de execução cultural com recursos da Lei nº 14.399/2022, que institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

Com recursos no valor de R$ 223 mil, o edital prevê a seleção de 46 projetos culturais para receberem apoio financeiro em várias categorias, com o objetivo de incentivar as diversas formas de

manifestações culturais do Município de Propriá.

O prazo para inscrições vai de 2 a 6 de dezembro, e podem se inscrever no Edital qualquer agente cultural que atua ou reside no Município de Propriá há pelo menos dois anos.

Para se inscrever, o agente cultural deve encaminhar, por meio de forma física, presencialmente na Sede da Secretaria Municipal da Cultura, Esporte, Juventude, situado na Praça Fausto Cardoso, nº 09 – 1º andar (anexo à Codevasf), Centro, de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 13h.