Prefeitura e CDL levam o Natal Iluminado aos calçadões do Centro de Aracaju

Atendendo à reivindicação dos lojistas e comerciantes da região central da capital, os calçadões das ruas João Pessoa e Laranjeiras ganharão um brilho especial com o projeto “Natal Iluminado no Centro”, uma iniciativa da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), com execução da Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL). A decoração do “Natal Iluminado no Centro” será apresentada à população nesta próxima sexta-feira, 6, às 18h, no cruzamento dos calçadões, e ficará disponível até o dia 31 de dezembro de 2024.

Para o secretário do Turismo, Jorge Fraga, o projeto reflete o compromisso da administração municipal com o fomento ao turismo e ao comércio local, bem como o bom relacionamento da gestão com a CDL. “Aracaju está toda iluminada e com o clima natalino exalando paz em uma cidade que já é pacífica. Queremos que o centro de Aracaju seja mais um ponto de convergência das pessoas para celebrar essa magia que é o Natal. Essa parceria com a CDL reforça a boa relação com a entidade e o compromisso da nossa gestão em promover ações alinhadas com o pensamento das entidades que formam o trade turístico e outras representações empresariais”, explica o gestor do Turismo.

No período do “Natal Iluminado no Centro”, o prédio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) receberá iluminação cênica para valorizar a fachada do prédio, incluindo um letreiro com a mensagem “Feliz 2025”, a fim de tornar o imóvel onde funciona o órgão um ponto símbolo da celebração natalina. A Igreja São Salvador também receberá iluminação cênica para valorizar a fachada e inspirar o clima natalino. Outra ação de destaque será a Casa do Papai Noel, com decoração temática, proporcionando uma experiência lúdica para as crianças e famílias que passarem pelo local.

Completando as ações do projeto, entre os dias 6 e 20 de dezembro, sempre às 18h30, haverá apresentação de coral para realçar o clima de paz e união no coração comercial da cidade. O presidente da CDL/SE, Elison Bomfim, ressaltou a importância dessa iniciativa para o comércio. “O “Natal Iluminado no Centro” é mais do que um evento, é uma grande celebração que impacta diretamente o comércio e a vida da nossa cidade. É um momento de união entre poder público e iniciativa privada, onde a parceria entre a Prefeitura de Aracaju e a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) ganha destaque. Essa colaboração é essencial para transformar o centro da cidade em um verdadeiro palco de magia natalina, atraindo milhares de pessoas e fortalecendo o comércio local”, enfatiza o dirigente.

Programação de abertura

6 de Dezembro – Sexta-feira

16h30 – Apresentação musical “Papudo Gil”;

18h – Abertura oficial com Papai Noel fazendo a entrega da chave da cidade, acendimento da iluminação cênica no prédio da Fundat e na Igreja São Salvador;

18h30 – Apresentação de Coral.

Foto: Michel Oliveira