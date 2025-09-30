Prefeitura e Governo entregam brinquedopraça e pavimentação asfáltica de ruas em Propriá

A parceria entre a Prefeitura de Propriá e o Governo de Sergipe segue rendendo benefícios que garantem a melhoria da qualidade de vida da população. Em solenidade nesta segunda-feira, 29, foi inaugurada a Brinquedopraça Padre Etienne Lemaire, no Conjunto Nossa Senhora de Fátima, além da entrega de pavimentações asfálticas de vias do município.

Com investimento de R$ 315 mil, a brinquedopraça é um projeto do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), com a cooperação da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi). O espaço conta com parquinho tipo casinha, com cercado de eucalipto; piso tátil e caminhos sensoriais; acessibilidade e segurança em todos os cantos; um ambiente acolhedor, pensado para o lazer e o desenvolvimento das crianças.

“Agradeço ao governador Fábio Mitidieri e à primeira-dama Erica Mitidieri por presentearem Propriá com esta brinquedopraça, que garante um espaço com toda a estrutura necessária para o lazer e convivência da comunidade, beneficiando principalmente as nossas crianças. Um equipamento que deixa a localidade mais bonita e que garante mais qualidade de vida para os moradores”, afirmou o prefeito Luciano de Menininha.

O governador Fábio Mitidieri destacou a importância do investimento social realizado para viabilizar a brinquedopraça. “A gente entrega essa brinquedopraça, um espaço moderno, iluminado, acolhedor, acessível e seguro para as crianças de Propriá. Mais que uma praça, um espaço de urbanismo social para brincar, conviver e construir memórias, feito com carinho para cada criança e cada família do município. Em nossa gestão, brincar é um direito e a inclusão é compromisso”, ressaltou.

A primeira-dama e secretária da Seasic, Érica Mitidieri, lembrou que a construção da praça atende ao sonho de uma criança e que vai beneficiar toda a comunidade. “Esse é um espaço pensado com muito carinho para as nossas crianças crescerem brincando. Esse momento tem um significado ainda mais especial, porque nasceu do sonho de uma criança, que havia me pedido em 2023 durante um outro evento do Governo do Estado que fosse construída uma praça. E hoje estamos entregando esse espaço com toda a estrutura necessária para acolher a comunidade, especialmente as crianças”, detalhou.

A comunidade aprovou a obra executada através da parceria entre o estado e o Município. “Ficou maravilhosa essa praça. As crianças precisavam de um espaço como esse para o lazer. Aqui era um bairro muito carente e que precisa dessa atenção. Hoje eu vejo um governo maravilhoso que trabalha e vai fazer muito mais”, afirmou a moradora Bethânia Fernandes.

Além da Brinquedopraça, foram inaugurados oficialmente os 15 mil m² de asfalto, um investimento de mais de R$ 1 milhão que garantiu a pavimentação de diversas ruas do município, melhorando a mobilidade urbana.

FV Comunicação – Foto: assessoria