Prefeitura e Sebrae garantem consultoria para criação de rotas turísticas religiosas

São Cristóvão, que já é um destino consolidado na rota do turismo religioso em Sergipe e no Brasil por seus eventos e monumentos históricos de origem católica, agora dá novos passos rumo ao fortalecimento das casas de religiões de matriz africana como parte importante desse circuito. A Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (Semdet), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) está investindo na formatação de experiências turísticas nestes locais, proposta pela Consultoria Cria Rumo.

Três terreiros de Candomblé foram selecionados para receber e implantar o plano da consultoria, sendo eles o Alaroke, Osogunlade e Axé Bamire. As igrejas católicas do Centro Histórico também foram contempladas, com o intuito de interligá-las em um roteiro completo de apresentação. Na última terça-feira (08), representantes da Prefeitura e do Sebrae foram recebidos pelo terreiro Alaroke para avaliar o primeiro projeto piloto de roteiro de visitação.

O resultado foi fruto da atuação integrada da consultoria, que inclui desde o roteiro até o planejamento de marketing local e empresarial. Além disso, visa impulsionar o desenvolvimento criativo, social e sustentável dos espaços. Entre outras ações realizadas estão a elaboração de um plano de desenvolvimento turístico, pesquisas de mercado, interpretação do patrimônio cultural e natural, formatação de produtos e roteiros turísticos, assim como o planejamento estratégico, controle financeiro e criação de experiências e serviços ajustados às características e potencialidades de cada local.

Segundo o diretor de Turismo da Semdet, Márcio Ramos, trabalhar roteirizações é uma prioridade dentro do planejamento estratégico do turismo em São Cristóvão, assim como o turismo religioso. “Essa é uma visita teste, de experimentação, a partir de uma formatação já proposta ao terreiro. Eles estão apresentando toda a proposta, e vamos experimentar, validar, muito provavelmente realizar alguns ajustes para em seguida trazermos guias de turismo do Estado para promover e comercializar essa proposta de experiência no terreiro Alaroke”, afirmou.

A iniciativa faz parte do programa Cidade Empreendedora, do Sebrae, que atua junto às gestões municipais para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico local. O programa, aderido pela Prefeitura de São Cristóvão, aplica soluções que auxiliam na formação de lideranças, modernização administrativa, estímulo ao cooperativismo, desburocratização e inclusão produtiva. Lara Andrade, gestora do Projeto Território Empreendedor do Sebrae em Sergipe, explicou que a parceria foi uma demanda do município para trabalhar com a autorização e o mapeamento do turismo religioso.

“O objetivo principal é fazer o mapeamento e depois a roteirização do turismo católico e de religiões de matriz africana. O que estamos fazendo hoje é a pilotagem. Vamos prospectar e identificar como o roteiro vai funcionar do ponto de vista do turista, para que depois possamos trabalhar em parceria com as agências e de fato transformar isso em um produto”, reforçou.

Parceira do Sebrae há mais de 20 anos, a Cria Rumo trabalha em três etapas para formatar a experiência turística dos locais selecionados: “O primeiro passo é a modelagem, quando sugerimos e aprovamos a experiência com a comunidade. Depois, fazemos um teste, que é a prototipagem, etapa que estamos realizando agora. E vamos fazer uma avaliação com todos que participarem para poder deixar o produto redondo e depois ser oferecido para o mercado. Após essa prototipagem é feita uma ficha técnica com todo o descritivo de valor e capacidade de carga. Também fazemos um plano de comunicação, como eles devem vender e comunicar isso para as agências. E, quando todos os roteiros estiverem formatados, vamos trazer agências de viagem para testar e inserir esses produtos formatados nos seus portfólios para venda”, detalhou Rejane Mira, sócia da consultoria.

Experiência Alaroke

A visita da Prefeitura de São Cristóvão, do Sebrae e da Cria Rumos ao Terreiro Alaroke foi iniciada com uma conversa de alinhamento para dialogar sobre desafios e oportunidades observados ao longo da formatação do roteiro turístico. Em seguida, o Babalorixá do terreiro, Jurandy Júnior, junto a outros integrantes do espaço, apresentou cada casa dedicada a orixás, espaços sagrados, culturais, de eventos, cozinhas e símbolos de devoção aos participantes, dando uma verdadeira aula sobre a cultura candomblecista afrobrasileira.

A imersão foi concluída com uma trilha na Mata Atlântica inserida no território do terreiro, que culminou num ritual em que os visitantes receberam um banho de cabeça, ação espiritual realizada para purificar, renovar energias e abrir caminhos. Na volta, ainda foram oferecidos acarajés, considerados uma comida sagrada em religiões de matriz africana.

Para Jurandy Júnior, a parceria da Prefeitura de São Cristóvão e Sebrae é muito importante para o incentivo ao turismo negro. “É uma proposta do Ministério do Turismo e que São Cristóvão vai à frente, vai em busca desse caminho para trazer para a comunidade, para o terreiro, possibilidades de adquirir recurso próprio e assentar a própria comunidade dentro do terreiro, dando possibilidade às pessoas de subsistência e sobrevivência”, destacou o pai de santo.

Localizado na Rodovia João Bebe Água, o Alaroke integra o Projeto Rotas Negras, criado pelo Decreto nº 12.277/2024 para incentivar o afroturismo e valorizar comunidades negras. Neste ano, foi incluído no Guia do Afroturismo no Brasil, desenvolvido pelo Ministério do Turismo e pela Unesco, tornando São Cristóvão a única cidade de Sergipe presente na publicação. Com alcance internacional, o guia reúne 43 iniciativas afrocentradas de todo o país.

Texto Prefeitura de São Cristóvão – foto Dani Santos