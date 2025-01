Prefeitura e SEDUC realizam o 50º Simpósio do Encontro Cultural de Laranjeiras

Foi aberto na noite desta quarta-feira, 8, o 50º Simpósio do Encontro Cultural, que aconteceu no auditório do Campus da Universidade Federal de Sergipe (UFS), no município histórico, com a presença de diversas autoridades do estado, da Prefeitura, além de representantes da Universidade Federal de Sergipe (UFS), dos brincantes e de gestores da cultura popular.

Após a abertura oficial, os participantes foram prestigiados com a conferência “Isso Tudo é Louvor. Isso Tudo é Louvar”, ministrada pela Profª Drª. Beatriz Góis Dantas, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE). A palestra destacou a importância do louvor na cultura popular e sua relevância no contexto do Encontro Cultural de Laranjeiras.

O ponto alto da noite foi a entrega das Medalhas aos homenageados e homenageadas, reconhecendo aqueles que contribuíram significativamente para a preservação e promoção da cultura sergipana ao longo dos anos.

Em seguida, o público apreciou a apresentação da Arte do Selo Comemorativo, conduzida pela Profª Drª. Isadora Dickie, da UFS. O momento foi marcado pela revelação do cartaz do 50º Encontro Cultural, criado pelo ilustrador e designer gráfico, Jean Carlo. A arte capturou a essência do evento, celebrando as cinco décadas de resistência e valorização da cultura popular sergipana.

“O 50º Simpósio do Encontro Cultural de Laranjeiras não apenas celebra o passado, mas também reafirma o compromisso com a continuidade e o fortalecimento das tradições culturais de Sergipe. Com uma programação rica e diversificada, o evento promete dias de intensa troca de conhecimentos, experiências e manifestações artísticas que refletem a alma do povo laranjeirense, destacou o vice-governador de Sergipe, Zezinho Sobral, que na solenidade representou o governador Fábio Mitidieri.

O vice-prefeito de Laranjeiras, Luciano do Santos, que representou o prefeito Juca na abertura do Simpósio, deu as boas-vindas ao público. “Este simpósio, assim como todo o encontro cultural nos permite mostrar o que temos de melhor em Laranjeiras aos sergipanos e turistas de outros estados e de outros países. Por isso, Laranjeiras recebe todos vocês de braços abertos. Vamos aproveitar ao máximo este meio século contando a nossa história”, enfatizou Luciano.

Confira a programação deste segundo dia de simpósio:

8h – Credenciamento

8h30 – Recepção com Grupo Folclórico Taieiras

9h – Conferência: Políticas Públicas de Cultura no Brasil Contemporâneo: a importância da gestão pública na manutenção das culturas populares.

Conferencista: Sebastião José Soares (MinC)

Diretoria da Promoção das Culturas Populares do Ministério da Cultura

Presidente da Mesa: Denio Azevedo (Esc. Do MinC/SE)

10h – Debate

10h30 – Mesa-redonda: “Celebração, dança e louvação das Taieiras de Laranjeiras”.

Participantes: Bárbara Cristina dos Santos (Taieiras); Maria da Conceição Bezerra (UFS); Daniela Senger (UFS).

Mediação: Fernando Aguiar (UFS)

11h30 – Debate

12h30 – Encerramento

Por release Comunicação/ASCOM PML.