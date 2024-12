PMA entrega Diploma Ilma Fontes a agentes culturais sergipanos

Nesta segunda-feira, 23, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), a Prefeitura de Aracaju realizou a entrega do Diploma Ilma Fontes a 14 agentes culturais indicados à honraria. A solenidade aconteceu no auditório do Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos e contou com a presença de diversas personalidades do cenário cultural sergipano.

Dentre os agentes culturais agraciados com o Diploma estão Aglaé D’Ávila Fontes, Cecília Cavalcante Vieira, Curta-se Festival, Elias Santos, Ivo Adnil, Joel Reis – Quadrilha Século XX, José Sergival Silva, Lindolfo Amaral, Quadrilha Junina Maracangaia, Duo Vieira – Ricardo Vieira e Rebeca Vieira, Mestre Dô (Rosualdo da Conceição), Severo D’Acelino, Tonho Baixinho e Wécio Grilo.

“Entregamos aos artistas o Diploma Ilma Fontes como uma forma de reconhecimento da contribuição de cada indicado para a existência e preservação da nossa cultura. Sergipe possui inúmeros artistas em atividade que merecem ser celebrados e reconhecidos por esse trabalho”, afirma o presidente da Funcaju, Irineu Fontes.

O músico Sergival foi um dos agraciados. Ele identificou que amigos e colegas de arte também estavam entre os artistas que receberam a honraria, a maioria com mais de 40 anos de carreira. “Receber essa honraria, para mim representa uma construção do que nós fizemos ao longo desses 40 anos. Porque muitos vieram antes de nós para construir esse lastro que nós chamamos de arte sergipana. Mas boa parte dos que estão aqui conviveram comigo são de uma geração que construiu quando ainda não tinha dinheiro para fazer. Então é importante reconhecer esse período, esses 40 anos ou mais de arte que construímos e que se materializa na manhã de hoje com esse prêmio”, disse.

O professor e artista visual Wécio Grillo, um dos nomes mais jovens a receber o Diploma, considerou a honraria uma motivação para seguir trabalhando pela arte e pela cultura. “Diante dessa construção da cultura eu ainda sou um menino que está caminhando para estar junto com cada um desses artistas. O que eu tenho para dizer é que a luta vai continuar, estamos aqui para continuar, para dar continuidade ao que cada um desses artistas que tem mais idade iniciaram lá atrás. Então irei fazer jus ao certificado de mérito”, declarou Wécio ao receber o prêmio.

Diploma Ilma Fontes

O Diploma Ilma Fontes surgiu como uma proposta da Funcaju, apresentada ao Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) e aprovado em reunião ordinária realizada pelo colegiado em outubro de 2024. Já os nomes dos homenageados foram indicados e aprovados em reunião do conselho no mês de dezembro, considerando o mérito cultural de cada indicado. O nome do diploma presta homenagem à Ilma Fontes, que foi jornalista, cineasta, escritora e ativista cultural.

Foto: Ascom | Funcaju