PMA firma parceria com Sest Senat para qualificação profissional e fomento à empregabilidade

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) e o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat) realizaram uma reunião estratégica na manhã desta quinta-feira, 30, na sede da Fundat, com o objetivo de formalizar um termo de cooperação técnica e firmar essa grande parceria.

A pauta central da reunião girou em torno de soluções para a crescente demanda por mão de obra qualificada no setor de transporte e áreas correlatas, além da promoção na diversidade em profissões historicamente dominadas por homens. Com a parceria, a qualificação profissional será fortalecida e a empregabilidade no município de Aracaju ganhará mais impulso. Um dos focos para essas preparações está na inclusão e na preparação de jovens e mulheres para o mercado de trabalho.

Um dos pontos de destaque da reunião foi a estratégia para atrair mulheres para profissões como motorista profissional, construção civil e manuseio de máquinas industriais. A discussão sublinha a mudança de paradigma no mercado, que busca ativamente a inclusão feminina em setores antes considerados de máxima para homens. A parceria prevê uma campanha de conscientização que valoriza as peculiaridades femininas no ambiente de trabalho, como o cuidado, a paciência e a resiliência, destacando-as como diferenciais competitivos e essenciais para a qualidade dos serviços.

Durante a reunião, a presidente da Fundat, Melissa Rollemberg, falou dos programas voltados para a juventude como a campanha Empresa Protagonista para jovens de 16 a 24 anos, que envolve o Projeto Primeiro Emprego. Outro tema de grande relevância foi o Programa Jovem Aprendiz que com a aprovação da Lei Municipal nº6.155/25, iniciará em 2026 dentro da estrutura da prefeitura de Aracaju.

O Sest Senat apresentou o leque de ferramentas e cursos disponíveis para a qualificação da população. Entre os principais recursos está a carreta de qualificação para a prática profissional. A instituição oferece programas abrangentes, incluindo: curso para o profissional do trânsito, escola automotiva e curso de mecânica, cursos específicos para quem atua no transporte alternativo, como: Inglês Básico, Espanhol, Ética Profissional, Atendimento ao cliente, com foco em famílias atípicas e neurodivergentes.

O diretor da unidade Sest Senat, Gerson Santos, enfatizou a urgência da parceria diante da escassez de profissionais no setor. “A gente entende que a mão de obra no setor de transporte está cada dia mais difícil, a gente vem percebendo isso junto com as empresas que nos procuram diariamente em busca de profissionais para trabalhar nas mais diversas áreas do segmento de transporte, desde o motorista até o mecânico automotivo, enfim, e esse nosso estreitamento com o município de Aracaju e com a Fundat, faz com que esse relacionamento com as pessoas interessadas em ocupar essas vagas de trabalho seja mais eficiente e esse é o nosso objetivo de estar aqui conversando sobre qualificação profissional e sobre empregabilidade”.

Gerson também pontuou a necessidade de um esforço conjunto para conectar a demanda das empresas com os trabalhadores. “Existe essa necessidade, existe um trabalho de formiguinha que tem sido feito. Isso não é fácil, é por isso que a gente conversa com os parceiros, a gente conversa com os órgãos públicos, com a prefeitura, com a Fundat, com as demais instituições que são parceiras do sistema de transporte do Sergipe. E com isso a gente, de alguma forma, consegue melhorar a empregabilidade nesse setor e evoluir em parceria.”

A técnica de Formação Profissional do Sest Senat, Jackeline Mota, comentou sobre a dificuldade em atrair jovens para áreas mais tradicionais e a necessidade de adaptação, destacando o papel do Sest Senat na formação do Jovem Aprendiz. “O jovem hoje, está realmente buscando áreas mais práticas, mas a gente está aqui para poder se reinventar, pra trazer novas tecnologias, para chamar esse jovem. São áreas e aprendizados que vão precisar para o resto da vida.”

Jackeline ressaltou, ainda, a importância do programa de aprendizagem para esses jovens e as experiências que eles adquirem a partir do programa. “Além dos jovens que procuram a unidade para a capacitação do mercado de trabalho e educação profissional, nós temos os jovens aprendizes que são enviados pelas empresas, que têm que cumprir a cota de aprendizagem. A gente prepara esse jovem para o mercado e eles saem de lá com um curso que tem uma carga de 1.300 horas, 1.600 horas, com a experiência que o mercado de trabalho tanto exige, ele sai com a experiência que é necessária, então o Sest Senat vem para isso, para poder preparar esse jovem para o mercado de trabalho”.

