Prefeitura inicia cadastro de ambulantes para o Pré-Caju com 455 inscritos em Aracaju

Marcando o início de um processo muito aguardado para quem deseja vender durante o Pré-Caju 2024, iniciaram nesta quarta-feira, dia 9, as inscrições para os ambulantes interessados em garantir uma vaga no evento que acontece de 8 a 10 de novembro na Orla do Atalaia, em Aracaju.

Os ambulantes disputarão 465 vagas para vender bebidas em isopor, 329 para acessórios e guloseimas, 100 para alimentos e bebidas diversas, 80 para drinks, 15 para moradores e 11 para food trucks, todas fornecidas pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), totalizando 1.000 vagas em seis categorias.

No 1º dia do processo, foram registrados 455 cadastros. “Baseamos o edital deste ano no do ano passado. Fizemos uma vistoria em algumas áreas para ver se havia necessidade de alguma mudança ou ajuste. O número de vagas continua o mesmo. A única regra nova deste ano é a proibição, por lei, de vender certos itens, como o “Príncipe Maluco”, disse o diretor da Direpa, Márcio Brayner.

“Estamos muito felizes em poder atender novamente a esse público. Entendemos os desafios que as pessoas enfrentam hoje e sabemos da importância de apoiar os vendedores ambulantes, que dependem desse trabalho para sobreviver e sustentar suas famílias. Esse processo de inscrição reflete nosso comprometimento em oferecer oportunidades econômicas à comunidade de vendedores ambulantes, ao mesmo tempo, em que garantimos que o ambiente de vendas no Pré-Caju permaneça seguro e protegido”, acrescentou Brayner.

Mais uma vez, assim como aconteceu no processo de inscrição para as festas juninas, como o Forró Caju, a animação e a expectativa dos feirantes são altas, como afirma Paulo Cordeiro da Silva.

“Espero triplicar minhas vendas neste ano. É uma excelente oportunidade para empreendedores como eu gerarem renda em pouco tempo”, diz Paulo, animado e confiante de que será um dos contemplados.

Os mesmos sentimentos são compartilhados pelo colega Railton dos Santos Ferreira. “Ser seu próprio chefe e ter essa fonte de renda durante eventos como o Pré-Caju é ótimo. É um trabalho informal, mas é com ele que sustento esposa e quatro filhos, e eu não trocaria isso por nada. Tem coisa melhor que autonomia? Esses momentos de festa terminam sendo úteis demais para nós”, afirma Railton dos Santos Ferreira.

Já Ana Lúcia Fernandes, uma das dezenas de vendedoras que estiveram presentes neste primeiro dia de inscrição, fez questão de destacar o trabalho da Emsurb. Segundo ela, a empresa sempre oferece um atendimento organizado, com uma estrutura que agiliza e simplifica o processo de credenciamento.

“O processo de credenciamento foi rápido e descomplicado. Já faz quatro anos que vendo produtos de isopor e, a cada ano, o que ganho durante o Pré-Caju ajuda bastante nas despesas para sustentar a família”, esclareceu ansiosa.

Após o processo de inscrição, será realizado um sorteio eletrônico no dia 15 de outubro, quando serão distribuídas as 1.000 vagas. Também serão sorteados dois números alternativos para cada categoria, caso os fornecedores selecionados não paguem a taxa de inscrição até o prazo final.

Segundo o presidente da Emsurb, Bruno Moraes, o Pré-Caju 2024 tem papel fundamental na geração de emprego e renda em diversos setores, principalmente no turismo. “Nossas equipes estão totalmente preparadas para garantir que tanto sergipanos quanto turistas possam desfrutar de um evento bem organizado e seguro, que contribua para que os participantes vivam experiências positivas e que nossa economia seja ainda mais estimulada”, finalizou Bruno.

