PREFEITURA INICIA VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE PARA CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS NA SEGUNDA-FEIRA, EM ARACAJU

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), inicia nesta segunda-feira, 27, a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite, para crianças menores de 5 anos de idade. Todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) disponibilizarão a vacina oral poliomielite (VOP) e inativada poliomielite (VIP).

Em Aracaju, a coordenadora de Imunização da SMS, Larissa Ribeiro, destaca que, no público menor de 5 anos, atualmente, a cobertura vacinal chegou a 88,57%. Já para o público de 1 a 5 anos, 66,45%, o que torna essencial a busca pela proteção contra essa doença que destrói parte do sistema nervoso e causa paralisia permanente nas pernas ou braços.

“Tendo em vista que a reintrodução da poliomielite depende da cobertura vacinal, é muito importante que as famílias levem as crianças até uma das nossas 45 Unidades de Saúde da Família para obter essa vacina. A nossa capital tem cerca de 34.951 crianças menores de 5 anos que precisam verificar a caderneta vacinal para atualizar”, destaca Larissa.

Esquema vacinal

As crianças menores de 1 ano de idade deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal encontrada para o esquema primário (três doses da vacina inativada poliomielite — VIP), e as crianças de 1 a 4 anos deverão ser vacinadas indiscriminadamente com a vacina oral poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido o esquema primário com VIP.

Poliomielite no Brasil

O último caso de poliomielite no Brasil ocorreu em 1989 e, em 1994, o país recebeu a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem. No entanto, em 2023 o Brasil foi classificado como de alto risco para a reintrodução do poliovírus pela Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite na Região das Américas (RCC). Para essa classificação foram considerados o desempenho das coberturas vacinais, dos indicadores de vigilância epidemiológica das paralisias flácidas agudas (PFA), o status de contenção laboratorial dos poliovírus, entre outros.

A poliomielite é uma doença grave caracterizada por um quadro de paralisia flácida causada pelo poliovírus selvagem (PVS) tipo 1, 2 ou 3, que, em geral, acomete os membros inferiores, de forma assimétrica e irreversível. Para tanto, essa estratégia de vacinação é fundamental para a redução do risco de reintrodução do poliovírus no Brasil, uma vez que a doença se encontra eliminada no país desde 1994. Deste modo, esforços devem ser empreendidos para a erradicação da poliomielite, tais como oportunizar o acesso às vacinas, reduzir os bolsões de não vacinados, aumentar as coberturas vacinais e a homogeneidade.

