PREFEITURA INTENSIFICA ATUAÇÃO DA ABORDAGEM SOCIAL PARA O PERÍODO DE CHUVAS E BAIXAS TEMPERATURAS

A equipe realiza o fornecimento de cobertores e mantas para população em situação de rua, além de garantir direitos e inclusão em políticas públicas

Com a chegada das chuvas e a proximidade da estação do inverno, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, intensifica a atuação do Serviço Especializado em Abordagem Social. Realizado por uma equipe de educadores sociais, psicólogos e assistentes sociais que atuam nos quatro Centros de Referência Especializada da Assistência Social (Creas) e no Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP), a abordagem atua diariamente no âmbito da Proteção Social Especial (PSE), com o objetivo de garantir direitos e inclusão em políticas públicas, reduzindo a vulnerabilidade social.

Diante da maior incidência de chuvas no período de abril a julho, e com o inverno se aproximando, quando as temperaturas tendem a cair, as pessoas em situação de rua ficam expostas a condições adversas e, por esse motivo, os profissionais da Abordagem Social potencializam a atuação em diversas regiões de Aracaju, por meio da oferta de vagas de acolhimento em abrigos e a distribuição de mantas.

“Nos períodos específicos de inverno e chuvas, nós traçamos uma estratégia de fazer um olhar mais depurado a essas questões climáticas e, consequentemente, dar uma atenção maior aos espaços que são mais atingidos por questões de chuva e por eventual baixa de temperatura. A gente faz uma estrutura nos acolhimentos institucionais, pensando no público que é o tradicional das nossas ruas, fornecendo cobertores, mantas, tudo isso em cima de uma análise técnica realizada não só pelos profissionais envolvidos na Abordagem Social. Então, a gente tenta oportunizar as vagas de acolhimento, visto que a demanda aumenta para esse tipo de serviço, sempre mantendo um olhar atento, um olhar vigilante para esses indivíduos em situação de vulnerabilidade social”, pontua o coordenador da Proteção Social Especial, Edilberto Filho.

A técnica da Abordagem Social, Ana Paula Cristo, reforça a importância desse atendimento. “A equipe tem que estar sempre preparada, e nos períodos chuvosos então, o preparo ocorre principalmente quando o meio do ano se aproxima, mas nós ficamos sempre de prontidão. E quando abordamos, analisamos se a pessoa quer ir para um abrigo. Caso não queira, oferecemos um cobertor, uma manta, para amenizar os efeitos provocados pelo frio”, diz.

A atuação da Abordagem Social acontece diariamente nas ruas, praças e demais espaços públicos, identificando famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social. Um trabalho que se estende também a eventos, com a notificação de possíveis violações a direitos a crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, população LGBTQIAPN+, mulheres em situação de violência, bem como casos de racismo e intolerância religiosa.

Foto: Ascom / Assistência Social