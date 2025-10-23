Prefeitura intensificou limpeza nos cemitérios de Aracaju para o feriado de Finados

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), intensificou nesta semana os serviços de limpeza e manutenção nos cemitérios públicos da capital, em preparação para o feriado de Finados, celebrado em 2 de novembro. As ações foram concentradas nos cemitérios São João Batista (Ponto Novo), Helena Bandeira (Atalaia) e ABC (Jardins) – este último, embora inativo, ainda recebe visitação.

Ao longo dos últimos dias, as equipes executaram serviços de capinação, varrição e pintura de meio-fio nas áreas internas e externas dos espaços. Mais de 40 agentes da Emsurb estiveram envolvidos diretamente nas atividades, que também incluíram a poda das árvores localizadas dentro dos cemitérios e a pintura da capela do Cemitério São João Batista, com o objetivo de garantir um ambiente limpo, organizado e acolhedor para receber a população.

Também foram realizadas a pintura dos blocos e a identificação das áreas com novas placas contendo numeração e nome das ruas internas do Cemitério São João Batista, facilitando a localização dos túmulos e a organização do espaço.

O coordenador de cemitérios, Mateus Bispo, detalhou os preparativos estruturais que estão sendo realizados para o Dia de Finados. “Além dos serviços de limpeza e manutenção, estamos finalizando a parte estrutural, serão disponibilizadas 400 cadeiras, 28 banheiros químicos e gradis de proteção, além do apoio da Guarda Municipal e da SMTT para o fechamento das vias no entorno do Cemitério São João Batista. Também estamos cuidando da iluminação e de toda a manutenção da estrutura interna, para que quem for ao local encontrem o ambiente preparado e seguro. No Cemitério Helena Bandeira, como o espaço conta com uma praça em frente, o acesso e o acolhimento acontecem com mais tranquilidade”, explicou.

O diretor de Espaços Públicos e Abastecimento da Emsurb, Bertulino Menezes, destacou a importância da data e o compromisso da Empresa em acolher as famílias com respeito. “O Dia de Finados é um momento de saudade e reflexão, quando milhares de pessoas prestam suas homenagens aos entes queridos. A Emsurb, por meio da DIREPA, tem se dedicado com zelo e responsabilidade para garantir que esses espaços estejam bem cuidados, transmitindo paz e conforto aos visitantes. Tudo foi planejado e executado com antecedência, reafirmando o nosso compromisso com a cidade e com o bem-estar da população”, ressaltou.

No dia 2 de novembro, as missas no Cemitério São João Batista acontecerão às 7h, 10h e 14h, enquanto no Cemitério Helena Bandeira, as celebrações ocorrerão às 6h30 e 15h30.

Os preparativos seguem até a próxima semana, reforçando o compromisso da Prefeitura de Aracaju e da Emsurb em oferecer espaços bem cuidados para acolher as famílias durante o feriado.

Foto: Plácido Noberto / Ascom Emsurb