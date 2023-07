Prefeitura mantém trabalho na Zona de Expansão para minimizar impactos das chuvas

A Prefeitura de Aracaju continua com suas equipes trabalhando intensamente na antiga Zona de Expansão, visando minimizar os impactos das chuvas que têm caído nos últimos dias. Neste mês, os pluviômetros da capital registraram, até o momento, acumulado de 108 mm no bairro Robalo. Já no período de vigência do alerta, da quinta-feira, 6, às 17h30, até o domingo, 9, às 17h30, foram registrados volume de 61,7 mm de chuva na região da antiga Zona de Expansão. O total de julho, até o momento, foi de 170 mm, ultrapassando a média histórica do mês, que é de 161,9 mm.

De acordo com o secretário da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, o trabalho já dura mais de um mês, e as equipes da Defesa Civil continuam fazendo, diariamente, ações específicas em toda a região.

“A Prefeitura de Aracaju montou uma força-tarefa que trabalha há mais de 45 dias para mitigar as ações provocadas pelas chuvas. Já foram abertos sete quilômetros de valas, foi feito bombeamento de áreas de sucção para que a gente pudesse interligar algumas lagoas, fazendo também o transporte com caminhões-pipa. E aqui estamos ainda trabalhando para minimizar os impactos das chuvas, que a partir de hoje terão uma redução significativa, o que possibilitará que tenhamos ações mais efetivas, principalmente na Zona de Expansão”, disse.

As ações realizadas são de continuidade. Nesta segunda-feira, 10, foi realizado um trabalho no bairro Matapoã, com a drenagem e desobstrução no rio Vaza-Barris. Também nesta segunda, no bairro Gameleira, foi aberto um córrego para interligar dois canais. Segundo o secretário Silvio Prado, juntamente com as equipes da Assistência Social, foi feita a remoção de uma idosa, cuja casa estava com um grande volume de água. Ela foi levada para casa de parentes.

Desde o dia 23 de maio, equipes da Defesa Civil, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) e da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) têm realizado trabalhos nos bairros localizados nessa região da cidade, nas localidades onde estão sendo registrados problemas provocados pela chuva, uma força-tarefa que tem trabalhado conjuntamente em prol da população.

Foto ascom Semdec