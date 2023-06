Prefeitura monitora instabilidade climática e mantém atenção

A Defesa Civil de Aracaju, órgão vinculado a Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), mantém atenção à chuva registrada nesta terça-feira, 27. Com intensidade de fraca a moderada, a maior incidência de precipitações ocorreu no bairro Robalo, na antiga Zona de Expansão da capital.

Com volume acumulado de 23 milímetros de chuva, até o final da tarde, as equipes atuaram no reforço ao monitoramento de áreas de risco e atendimento dos chamados registrados através do serviço emergencial 199. Dos 23 chamados recebidos, um esteve relacionado a avaliação de risco estrutural, no bairro São José; uma para avaliação de via danificada, no bairro Jabotina; e os demais dizem respeito ao acúmulo de água nos bairros Mosqueiro, Robalo, Matapuã e adjacências. Não houve registro de pessoas desabrigadas ou desalojadas.

De acordo com o secretário da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, não há, no momento, perspectiva de mais precipitações volumosas que ensejem envio de alerta. “Monitoramos constantemente as atualizações do centros de meteorologia, para adotar as medidas necessárias. Ao longo do dia, concedemos atenção às demandas registradas através do serviço 199, atuando na avaliação de riscos e trabalhando para reduzir transtornos à população”, frisou.

O secretário reforça cuidados a serem adotados em ocasião de chuvas. “ As pessoas que residem próximo a encostas de morro devem manter atenção aos sinais que podem representar riscos, como inclinação de árvores e postes, movimentação de terra, rachaduras ou afundamento de piso nas residências”, pontuou.

Caso haja indícios de anormalidades, a Defesa Civil deve ser acionada através do número 199, em funcionamento 24 horas para atendimento à população.

ClimAju

A Prefeitura de Aracaju também disponibiliza a plataforma ClimAju para acompanhamento, em tempo real, das condições meteorológicas, em todas as regiões da capital. O recurso, disponível no endereço aracaju.se.gov.br/climaju, possibilita acesso à previsão do tempo, com atualizações diárias e imagens ao vivo de diversas regiões da cidade.

Foto Sergio Silva