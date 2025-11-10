Prefeitura oferece café da manhã aos motociclistas que estão em Itabaiana, no Moto Fest

Neste domingo, 09, a Prefeitura de Itabaiana ofereceu um café da manhã aos motociclistas que vieram participar do 11º Moto Fest, que movimentou a cidade serrana neste fim de semana.
O café da manhã aconteceu na Associação Atlética de Itabaiana, área de camping do evento, que retornou ao calendário de festividades da cidade neste ano, com apoio total da Prefeitura Municipal.
Vários motociclistas de outras cidades participaram do Moto Fest e ficaram hospedados nos hotéis e pousadas de Itabaiana. O café da manhã foi o último evento da programação, encerrando com chave de ouro o fim de semana dedicado aos apaixonados pela adrenalina sobre duas rodas.
Texto e foto ascom PMI