PREFEITURA ORIENTA SOBRE CUIDADOS COM SÍNDROMES GRIPAIS E REFORÇA LOCAIS DE ATENDIMENTO EM ARACAJU

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), reforça os cuidados que devem ser mantidos para desviar do agravamento das síndromes gripais e orienta sobre os locais de atendimento na capital, quando necessário.

A coordenadora da Rede de Atenção Primária (REAP), Anne Sousa, destaca que um plano de contingência foi criado para direcionar os casos leves ou moderados de doenças respiratórias para 16 Unidades de Saúde da Família (USFs). “O objetivo é diminuir o fluxo de pessoas com sintomas leves nas emergências dos hospitais. Com o período de sazonalidade das doenças respiratórias, o fluxo nos hospitais aumenta, no entanto, é possível obter atendimento médico nas Unidades de Saúde da Família, inclusive, com mais celeridade, já que pessoas que apresentam sintomas leves tendem a esperar mais, considerando que a urgência prioriza atender os casos graves. Por isso, reforçamos que o plano de contingência atende aos casos leves e moderados em 16 UFSs, que contemplam todas as regiões da cidade”, ressalta.

Cuidados essenciais

O primeiro ato de cuidado com a própria saúde é manter a caderneta de vacinação em dia, sobretudo buscar a Unidade de Saúde da Família para receber a vacina contra a influenza, pois ela fornece anticorpos ao organismo que protegem o corpo contra a infecção da influenza e suas formas graves.

Outro cuidado é analisar os sintomas, mesmo que sejam leves. O coordenador e médico do Hospital Municipal Desembargador Fernando Franco, Willian Barcelos, explica que os sintomas variam de pessoa para pessoa.

“A atenção deve ser redobrada ao indicar coriza, dor de cabeça, febre baixa ou moderada, fadiga leve, tosse leve ou moderada, dores musculares ou corporais leves, dentre outros. Quando a criança ou o adulto não está fazendo esforço para respirar, apresenta febre baixa de forma descontinuada e que quando não está com febre come bem, mas que tem tosse, coriza, não atrapalhando a respiração, significa que ela pode ser levada para ser cuidada em uma Unidade de Saúde da Família. Do contrário, quando esses sintomas são mais fortes e impedem a continuidade de seguir a rotina normalmente, é necessário levar em uma urgência”, destaca.

Atendimento

Há 16 Unidades de Saúde da Família (USFs) que são referências em atendimento às síndromes gripais, além do Centro de Atendimento e Triagem à Síndrome Gripal, e todas as pessoas que se sentirem com sintomas leves e moderados, podem buscar atendimento. Confira os locais e horários:

Centro de Atendimento e Triagem à Síndrome Gripal, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h; sábado e domingo, das 7h às 13h.

USF Augusto Franco (Farolândia) – 7h às 18h30

USF João Bezerra (Zona de Expansão) – 7h às 18h30

USF Geraldo Magela (Orlando Dantas) – 7h às 18h30

USF Humberto Mourão (São Conrado) – 7h às 18h30

USF Celso Augusto Daniel (Santa Maria) – 7h às 15h30

USF Ministro Costa Cavalcante (Jardim Esperança) – 7h às 18h30

USF Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos) – 7h às 18h30

USF Manoel de Souza (Jabotiana) – 7h às 18h30

USF Cândida Alves (Santo Antônio) – 7h às 18h30

USF Dona Jovem (Industrial) – 7h às 18h30

USF Francisco Fonseca (18 do Forte) – 7h às 18h30

USF José Augusto Barreto (Japãozinho) – 7h às 15h30

USF José Machado de Souza (Santos Dumont) – 7h às 18h30

USF Anália Pina (Almirante Tamandaré) – 7h às 16h30

USF Onésimo Pinto (Jardim Centenário) – 7h às 18h30

USF José Calumby (Jardim Centenário) – 7h às 18h30

