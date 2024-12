Prefeitura promove Dia D contra o Aedes aegypti no bairro Cirurgia

No último sábado (30), a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), mobilizou cerca de 50 agentes de endemias para o Dia D de combate ao Aedes aegypti no bairro Cirurgia. A ação intensificou os esforços no controle do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, alcançando aproximadamente 1.500 imóveis domiciliares na região.

De acordo com Jeferson Santana, gerente do Programa de Combate ao Aedes aegypti da capital sergipana, o mutirão contou com o apoio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), que contribuiu com serviços de varrição, capinação, roçagem mecanizada e coleta de resíduos descartados de forma inadequada. “Durante este sábado, foram realizadas atividades de identificação e eliminação de criadouros do mosquito, aliadas a ações educativas que envolveram a comunidade local, fortalecendo o combate às arboviroses”, explica.

Semana de intensificação e conscientização

A ação fez parte da semana de intensificação das medidas de controle do vetor, promovida em alusão ao Dia Mundial de Combate à Dengue, celebrado em 19 de novembro. Entre os dias 22 e 30, aproximadamente 18.748 visitas domiciliares foram realizadas em Aracaju, além de ações educativas em escolas públicas e privadas, envolvendo estudantes no controle do mosquito.

Jeferson destacou a importância de envolver crianças e adolescentes nesse processo, transformando-os em multiplicadores de informações dentro de suas casas. “Levamos palestras e orientações sobre a prevenção ao Aedes aegypti às escolas, explicando de forma lúdica como evitar criadouros, como água parada em recipientes e sujeira acumulada nos quintais. As crianças e adolescentes têm um papel essencial ao levar esses ensinamentos para suas famílias, contribuindo com o combate ao mosquito”, afirma.

Além das atividades educativas, a programação incluiu a aplicação de fumacê costal em diversos bairros da capital, reforçando o controle do vetor e minimizando o risco de arboviroses na comunidade.

Fonte e foto assessoria