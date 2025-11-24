Prefeitura de Aracaju realiza manutenção e devolve praça do bairro Coroa do Meio

Um espaço público que por anos esteve abandonado e marcado por ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas, agora volta a ser do povo como um local de lazer e convivência: a praça das quadras, localizada no Bairro Coroa do Meio, foi revitalização pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e devolvida à população neste domingo, 23. A prefeita Emília Corrêa visitou a área para acompanhar de perto as melhorias executadas e o impacto positivo das intervenções, e reforça que o compromisso da gestão é com o bem-estar e a segurança da população.

As ações de manutenção ocorreram em parceria com a Igreja Adventista, que solicitou à gestão municipal apoio na recuperação da área, onde já eram desenvolvidas ações sociais por parte da instituição. A Prefeitura atendeu ao chamado e passou a atuar para requalificar o espaço. Foram realizadas intervenções de capinação, podagem, pintura, limpeza, recuperação da iluminação, manutenção de bancos e a revitalização da sede administrativa da praça.

Com o local reestruturado, a Igreja Adventista ampliou as atividades do Projeto Abrace Aracaju, oferecendo serviços sociais e esportivos para crianças, jovens e famílias da região. Durante a visita, a prefeita destacou a importância de aproximar a comunidade dos espaços públicos e reforçou o papel da parceria com instituições religiosas e sociais.

“Podem contar conosco nessa parceria. Isso aqui tem um valor imenso. Não é inauguração, é transformação de vidas e de ambiente. A comunidade, a Prefeitura, a Emsurb, todos de mãos dadas. Ninguém faz nada sozinho. Seguiremos juntos para continuar transformando lugares”, afirmou Emília.

A nova dinâmica da praça também foi possível após a reorganização de um ponto comercial que havia sido abandonado e estava sendo utilizado para práticas ilícitas. A administração municipal destinou o espaço a um comerciante da própria comunidade, o que estimulou o fluxo de famílias, aumentou a sensação de segurança e fortaleceu o uso saudável do espaço público.

O presidente da Emsurb, Hugo Esoj, explicou que a revitalização foi realizada sem custos adicionais para o município. “Fizemos o possível para revitalizar sem custo. Recuperamos bancos quebrados, limpamos o campo tomado por mato e fizemos os ajustes necessários. Havia um permissionário irregular e o ponto estava abandonado, sendo usado para venda de drogas. Pedimos a desocupação e entregamos o espaço a um morador da comunidade, que organizou tudo e trouxe movimento. Hoje, as famílias vêm jantar, almoçar, convivem aqui. Isso devolveu vida e segurança ao local. O próprio permissionário nos informa qualquer problema. A presença da igreja e do projeto só fortaleceu esse processo”, destacou.

Atualmente, sob coordenação do pastor Jony Silva Oliveira, o Projeto Abrace Aracaju promove ações de saúde, cortes de cabelo, massagens, recreação infantil e diversas atividades esportivas. Para o pastor, a mobilização comunitária ressignificou o espaço e devolveu o sentimento de pertencimento aos moradores.

“Percebi que a praça estava muito suja. Conversamos com a gestão, traçamos planos e iniciamos a revitalização. Minha parte, como pastor e ator social, foi mobilizar o esporte, que é vida. Hoje vemos esse movimento incrível e, em breve, teremos projetos ainda maiores. Antes, chamavam aqui de ‘Praça da Morte’. Agora, é a Praça da Vida”, afirmou.

