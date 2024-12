Prefeitura realiza projeto Procon vai à Escola com alunos do EJA

Com o objetivo de promover conhecimento a respeito dos direitos básicos dos consumidores, nesta quinta-feira, 5, a Prefeitura de Aracaju realizou o projeto Procon vai à Escola. Nessa edição, foram contemplados alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), na Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Juscelino Kubistchek.

A ação foi desenvolvida pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), órgão que integra a Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), em parceria com a Secretaria Municipal da Educação (Semed), e apoio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju).

Na ocasião, foram apresentados temas relacionados à educação financeira e aos direitos básicos dos consumidores, em aspectos pertinentes à política de troca, garantia dos produtos, contratos, dentre outros assuntos que reforçam a importância do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Para isso, foram utilizados materiais pedagógicos interativos, vídeos educativos, além de terem sido executadas dinâmicas.

A coordenadora do Procon Aracaju, Carolinne Bongiovani, frisa que o conhecimento potencializa o consumo consciente. “O objetivo do Procon vai à Escola é levar ao público conhecimentos para que eles possam identificar, com segurança e habilidade, os possíveis abusos no ambiente de consumo. Afinal, somos todos consumidores e estamos, rotineiramente, inseridos em relações de consumo”, indicou.

O professor de matemática Henilton dos Santos comemora a realização do projeto e ressalta a contribuição para a formação do consumidor consciente. “Estou muito feliz com esse projeto que o Procon Aracaju está trazendo para a escola. Conscientizar os alunos da importância do consumidor nas relações comerciais e de serviços é muito importante. Também gostei muito da parte que trata das finanças pessoais. Achei interessantíssimo”, destacou.

Para a estudante Janaína, esse foi um momento enriquecedor. “Eu gostei muito da visita do Procon porque esse conhecimento é muito importante para a gente. Muitas pessoas não têm esse conhecimento, até mesmo, para pessoas de mais idade, que não tem acesso à internet. A parte que eu mais gostei foi a que falou sobre as finanças pessoais, pois muita gente não sabe administrar o seu dinheiro e o gasto do dia a dia”, considerou indicando o diferencial proporcionado pelo conhecimento para o planejamento de gastos e realização de projetos pessoais.

