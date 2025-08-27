PREFEITURA REALIZA REUNIÃO TÉCNICA PARA ALINHAR DETALHES DA SEGUNDA EDIÇÃO DO TAMO JUNTO ARACAJU

A Prefeitura de Aracaju realizou, nesta quarta-feira, 27, uma reunião técnica para alinhar os preparativos da segunda edição do projeto Tamo Junto Aracaju, que vai acontecer no próximo dia 20 de setembro, no bairro Industrial.

O encontro aconteceu no auditório do Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos e reuniu representantes de todas as secretarias envolvidas no projeto.

A iniciativa, que leva uma ampla oferta de serviços públicos diretamente às comunidades, terá novidades nesta edição. Além das ações já consolidadas em áreas como saúde, assistência social, cidadania e lazer, a programação contará com ampliações de atendimentos, como exames de ultrassom e outros procedimentos médicos, novos serviços da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) e uma ação de urbanismo tático, que vai deixar o bairro mais colorido, vivo e bem sinalizado.

De acordo com Robert Fraga, coordenador do projeto, a proposta desta edição é superar os resultados da primeira, realizada em agosto, no bairro Lamarão. “Nessa reunião, tratamos dos alinhamentos necessários para que essa segunda edição seja ainda mais completa. Teremos ampliações de serviços na saúde, na Fundat e em outras secretarias. O nosso objetivo não é apenas realizar um evento pontual, mas deixar uma marca efetiva no bairro, mostrando que a gestão chegou para cuidar de forma permanente, seja na limpeza, no asfalto ou em outros serviços. O Tamo Junto Aracaju já faz parte do calendário da Prefeitura e, até o fim do ano, temos todas as edições planejadas. Já em janeiro de 2026, iniciaremos as atividades no bairro José Conrado de Araújo”, destacou.

A área da saúde será um dos eixos centrais da segunda edição. Segundo Karinne Bourbon, assessora estratégica da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a ampliação dos serviços busca atender ainda mais cidadãos que não conseguem se deslocar até as unidades de saúde. “Após a primeira edição, percebemos que podíamos ampliar os atendimentos. Por isso, vamos oferecer novos serviços, como eletrocardiograma, ultrassonografia e outros procedimentos que podem ser disponibilizados por meio do programa. O nosso objetivo é levar qualidade de vida para toda a população, e o Tamo Junto Aracaju é uma oportunidade de fortalecer esse compromisso”, afirmou.

Outro destaque é a integração com projetos já em andamento no bairro Industrial, como o Descubra Aracaju, da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), que movimenta a Orlinha com feiras de artes, artesanato, música e valorização cultural. Para Thiago Moura, diretor de Turismo da pasta, a união de iniciativas potencializa o alcance do evento. “O bairro Industrial já vem sendo contemplado com o projeto Descubra Aracaju, que valoriza a Orlinha com artesanato, música e atividades culturais. Agora, a Prefeitura amplia esse leque com o Tamo Junto Aracaju, que vai impactar não apenas o Industrial, mas também outros bairros da cidade, levando mais de 60 serviços gratuitos. Isso reforça o pertencimento e a valorização da comunidade local. Para nós, é uma honra integrar esse evento tão significativo”, ressaltou.

A primeira edição do Tamo Junto Aracaju foi realizada no dia 23 de agosto, no bairro Lamarão, zona Norte de Aracaju. Com a oferta de mais de 70 serviços gratuitos em diferentes áreas para a população, o Tamo Junto Aracaju reuniu 14 secretarias e órgãos municipais. Ao todo, foram 784 atendimentos em várias áreas como saúde, assistência social, cidadania, empregabilidade, meio ambiente, mobilidade urbana e defesa do consumidor. O projeto foi criado para aproximar os serviços da Prefeitura da comunidade, descentralizando atendimentos e garantindo que as demandas dos bairros sejam atendidas de forma rápida e direta.

Foto: Ronald Almeida / SECOM PMA