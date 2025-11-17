Prefeitura recolhe mais de 37 toneladas em resíduos durante o Pré-Caju

No último fim de semana, um dos cartões-postais mais visitados da capital, a Orla de Atalaia, foi o destino de muitos foliões que curtiram o Pré-Caju 2025. Em meio à festa, e para que tudo acontecesse como planejado, a Prefeitura, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), atuou com uma ampla estrutura organizacional.

Durante os três dias de evento foram realizados repasses de limpeza, orientação aos ambulantes e comerciantes fixos da orla, fiscalização, coleta seletiva, cadastro de catadores e o Bloco da Limpeza. Aproximadamente 300 profissionais trabalharam em 24 equipes de limpeza, garantindo o bom funcionamento dos serviços urbanos em toda área da festa. Além desse efetivo, houve a presença de 250 fiscais e 30 coordenadores.

Na edição 2025 da prévia carnavalesca, um total de 37,870 toneladas de resíduos descartados foram retirados do perímetro da festa. Para realização da coleta, a Emsurb disponibilizou dois caminhões compactadores, caminhão da coleta seletiva, caixas estacionárias, coletores, varredeira mecanizada, caminhões-pipa, cerca de 100 lutocares (carrinhos coletores), cinco pontos de entrega voluntária e implantou a Estação da Reciclagem.

Estação de Reciclagem

Em parceria com a Cooperativa União, a Emsurb atuou na separação e coleta de materiais recicláveis descartados pelos foliões, como plástico e latas, e gerou renda para os catadores. Durante os dias 15 e 16 de novembro, foram coletadas 2,2 toneladas em latinhas de alumínio, 19,6 quilos em plástico e mais de 401 quilos de garrafas pets.

Além de reunir os materiais descartados, a Estação da Reciclagem, ponto de apoio da empresa municipal instalado próximo ao estacionamento da Praia do Havaizinho, na Orla de Atalaia, também recolheu roupas e calçados doados pelas pessoas que estavam na folia ou que trafegam pelo local, em um ato de descarte consciente. Com a parceria, a Cooperativa União fez a compra dos materiais coletados e viabilizou um trabalho dinâmico e benéfico, proporcionando monetização e cuidado com o meio ambiente.

O objetivo da iniciativa foi garantir que os rejeitos, em sua maioria copos descartáveis, garrafas plásticas, papéis e pequenas embalagens, sejam devidamente recolhidos e destinados de forma correta.

Foto: Ascom/Emsurb