Premiação reconhece os talentos da arquitetura e do design de Sergipe

Outorga do Prêmio ArteAmbiente marcou o encerramento da 1ª Semana de Arte, Design e Arquitetura de Aracaju e contou com palestra do renomado arquiteto Paulo Niemeyer

A 1ª Semana de Arte Design e Arquitetura de Aracaju (SADA) foi encerrada com a esperada noite de entrega do 11º Prêmio ArteAmbiente ocorrida na última segunda-feira, 23 de setembro. O evento realizado no Teatro Tobias Barreto foi prestigiado por profissionais, empresários, estudantes e apreciadores da arquitetura e do design. A programação contou com a boa música de Raquel Diniz, o lançamento do Anuário ArteAmbiente e a palestra do arquiteto, urbanista e designer de produtos Paulo Niemeyer, bisneto de um dos ícones da arquitetura mundial, o brasileiro Oscar Niemeyer.

Quarenta e três projetos inscritos em 14 categorias foram analisados por uma comissão julgadora formada pelos arquitetos Antônio Caramelo (BA), Cristina Chaves (BA), Marta Manente (RS), Cris Nunes (AL), Bruno Moraes (SP) e Fernando Forte, Rodrigo Marcondes Ferraz e Lourenço Gimenes do escritório de arquitetura FGMF (SP). O vencedor de cada categoria foi agraciado com um troféu assinado por Sérgio J. Matos, um dos maiores nomes do design brasileiro na atualidade.

As arquitetas Alana Dal Piaz, Flávia Teixeira, Gabi Prado, Hevelyn Louise, Jeane Alves, Karine Dias, Lara Borges, Lara Maria, Lilia Duarte, Renata Lopes, Renata Souza, o arquiteto e designer de interiores Thiago Pérez e as designers de interiores Isa Ribeiro e Lúcia Helena Magalhães foram os grandes vencedores.

Ganhador de dois troféus, Thiago Perez externou sua felicidade ao ser agraciado com a premiação. O profissional conquistou o primeiro lugar nas categorias Projeto de Arquitetura Residencial e Fachada Residencial.

“Só tenho a agradecer a Deus pela inspiração diária e por me fazer enxergar que o brilhantismo da arquitetura vai além dos traços finitos, fazendo com que a história de cada projeto se desenhe com as linhas pessoais de cada cliente, valorizando sua essência e o próprio ser humano. Agradeço também a todos que fizeram disso possível, clientes, família e minha equipe brilhante”, ressaltou Perez.

Traçado Niemeyer, Arquitetura e Design

Durante sua palestra, o arquiteto Paulo Niemeyer brindou a plateia com histórias e concepções acerca de obras e da convivência dele com o bisavô, Oscar Niemeyer.

“Trabalhei com Oscar durante 20 anos e, em todo esse tempo, adquiri uma grande experiência. Hoje, mostro nessa palestra a obra e a personalidade do meu bisavô como referências fundamentais nos meus projetos até hoje”, relatou Paulo, presidente e fundador do Instituto Niemeyer, que também dirige seu escritório dedicado a projetos de arquitetura, urbanismo, design de produtos para fins corporativos, públicos e residenciais.

O evento contou com o patrocínio nacional da Villagres e o patrocínio local da Oliveira Home Decor e Villa Select.

SADA

De 10 a 23 de setembro, a SADA 2024 brindou o público com exposições, palestras e intervenções artísticas que aconteceram, simultaneamente, nas lojas Caderode, Desjoyaux e Cabanna, Le Vanille, Via Millano, Complementu’s Home, Verezza Móveis Planejados, M Depósito de Arte, JNunes Acabamentos e Iluminação, Villa Select, Colortex, Conceito Casa Planejados, Galeria de Arte Mário Brito, Fast Frame, SC Home e RioMar Aracaju.

Os visitantes que percorreram todo o circuito e fizeram check-in pelos QR Codes disponíveis nas lojas participantes têm a oportunidade de concorrer a um final de semana em Maceió (AL). O sorteio acontecerá através de um aplicativo online e o ganhador será divulgado no perfil SadaAracaju no Instagram.

O prêmio contempla duas diárias com um acompanhante no Ritz Lagoa da Anta Hotel & Spa, em apto duplo com café da manhã. Demais despesas com transporte, refeições, translado, consumo de frigobar e serviços oferecidos pelo hotel não estão no pacote. O período de utilização compreende os meses de baixa temporada, não valendo para feriados. Além disso, o sorteado precisa informar à ATM Viagens, com no mínimo 30 dias de antecedência, o período que deseja utilizar.

A SADA 2024 teve o apoio institucional da Associação Brasileira de Designers de Interiores (ABD) e do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), patrocínio do RioMar Aracaju e Villagres, e a parceria da ATM Viagens.

Foto: PH Satto Photography

Lotti+Caldas Comunicação