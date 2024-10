Prêmio MPT na Escola: conheça os premiados da etapa estadual

Premiação acontece no dia 6 de dezembro, na Biblioteca Pública Epiphanio Dória

O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) divulgou a lista de vencedores do Prêmio MPT na Escola 2024. Este ano, foram 110 trabalhos inscritos nas categorias conto, poesia, música e desenho.

Participaram da seleção alunos dos municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros, Ilha das Flores, Siriri, Neópolis, Itaporanga, Estância, Lagarto, Pacatuba, além das escolas estaduais.

Confira aqui a lista completa com os trabalhos premiados.

Premiação estadual

O procurador do Trabalho Alexandre Alvarenga, coordenador Regional da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes (Coordinfância), informou que a solenidade de premiação estadual será realizada no próximo dia 6 de dezembro, às 9h, na Biblioteca Pública Epiphanio Dória, em Aracaju. Os trabalhos vencedores foram encaminhados, também, para concorrer à etapa nacional do prêmio.

Sobre o MPT na Escola

O Prêmio MPT na Escola é um projeto idealizado em 2008, no Ceará, e que acontece todos os anos no país inteiro. O objetivo é reconhecer talentos de estudantes na rede pública de ensino e, ao mesmo tempo, alertar a sociedade sobre o trabalho infantil, aprendizagem profissional e segurança no ambiente escolar e no trabalho.

Texto Lays Millena Rocha